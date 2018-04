Praha - Nakladatelství Albatros v dalších letech postupně vydá všechny stěžejní romány Jaroslava Foglara, doplněné o skautské příručky, komiksy či dosud nevydané dopisy. Novinářům to dnes řekli zástupci nakladatelství a Skautské nadace Jaroslava Foglara, která ke spisovatelově dílu vlastní autorská práva. Jako první by letos měly vyjít romány Hoši od Bobří řeky a Chata v Jezerní kotlině, příští rok na jaře pak první kniha stínadelské trilogie Záhada hlavolamu. Ročně má jít o pět až šest titulů.

Vydávání díla slavného spisovatele s přezdívkou Jestřáb delší dobu komplikovaly spory kolem autorských práv. Nakonec je po soudních sporech získala Skautské nadace Jaroslava Foglara, která navázala spolupráci právě s nakladatelstvím Albatros. Po letech tak mohou znovu vyjít legendární příběhy Rychlých šípů a dalších hrdinů Foglarových chlapeckých románů.

Podle šéfredaktora nakladatelství Petra Eliáše se Albatros kromě románů chystá vydat také autorovy skautské příručky, dosud nepublikované deníky, hry a další texty nalezené v pozůstalosti.

První z románů, Hoši od Bobří řeky, by měl do knihkupectví zamířit 3. září. Následovat bude Chata v Jezerní kotlině a příští rok na jaře Záhada hlavolamu. Celou stínadelskou trilogii by nakladatelství chtělo vydat do dvou let.

Nově vydané "foglarovky" bude spojovat jednotící grafická úprava, kterou připravuje výtvarník Petr Štěpán. Ilustrace jednotlivých románů si pak vezmou na starost mladí komiksoví výtvarníci. V případě Hochů od Bobří řeky to bude Ester Kuchynková, u Chaty v Jezerní kotlině Pavel Čech a trojici knih o Stínadlech ilustracemi opatří Jiří Grus.

Albatros plánuje také sběratelskou edici, kde budou vydávat texty v původním znění bez redakčních úprav a s původními ilustracemi. Zatím jsou v plánu v této edici dvě až tři knihy s ilustracemi Zdeňka Buriana. Znovu vyjdou také komiksy o Rychlých šípech.

Podle programového ředitele nakladatelství Ondřeje Müllera je foglarovská edice pro Albatros zásadní. "Tento okamžik považuji pro Albatros za stejně důležitý, jako když jsme před 20 lety koupili práva na Harryho Pottera," uvedl. Dodal, že výzvou bude přiblížit autorovo dílo mladé generaci. "Dnešní děti jsou z internetu zavaleny textem, a tak bude na nás, jakým způsobem jim budeme schopni atraktivní dílo Jaroslava Foglara podat tak, aby se do něj opět začetly a opět pocítily touhu, kterou jsme kdysi pocítili my, touhu po dobrodružství a po přátelství," vysvětlil.

Skautská nadace Jaroslava Foglara letos chystá řadu akcí k výročí 80 let od vydání prvního dílu komiksu Rychlé šípy. V květnu bude na veletrhu Svět knihy představena kniha Rychlé šípy a jejich úžasná nová dobrodružství, na které se podílela řada mladých komiksových tvůrců. Nadace chystá i výstavu Pocta Rychlým šípům, která v Galerii Lucerna potrvá od konce května do konce června.

Foglar byl významnou osobností skautského hnutí. Velkou část života vedl chlapecký oddíl Pražskou dvojku a jeho výchovným programem se inspirovalo několik generací skautských vedoucích. Za svůj život napsal desítky knih, mezi které patří Rychlé šípy, Hoši od Bobří řeky, Chata v Jezerní kotlině, Záhada hlavolamu a mnoho dalších.