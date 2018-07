Bagneres-de-Luchon (Francie) - Šestnáctou etapu cyklistické Tour de France vyhrál nejlepší vrchař letošního ročníku Julian Alaphilippe z Francie. Žlutý trikot udržel Brit Geraint Thomas, který do cíle v Bagneres-de-Luchon dojel spolu s dalšími favority se ztrátou devíti minut na vítěze.

Alaphilippe si připsal druhý triumf v letošním závodě, když v Pyrenejích navázal na úspěch z 10. etapy v Alpách. K výhře mu nyní pomohlo i štěstí, protože v závěrečném stoupání ujel Adam Yates, který ale při sjezdu šest kilometrů před cílem upadl a Alaphilippe ho předjel. Yates nakonec byl až třetí, když se před něj dostal i Španěl Gorka Izagirre.

"Celý den jsem trpěl a teď mám obrovskou radost," řekl Alaphilippe, který na Yatese v jednu chvíli ztrácel přes půl minuty. "Adama je mi líto, ale klidně se to mohlo stát mně, protože jsem ve sjezdu hodně riskoval. Ale taková je někdy cyklistika," dodal.

"Zažil jsem náročnější sjezdy, kde jsem mnohem víc riskoval a nic se nestalo. Trať sice máme nastudovanou, ale asi tam bylo trochu mokro," posteskl si Yates. "Teď jsem psychicky dost na dně. Mít vítězství v etapě na Tour de France takhle na dosah je zdrcující. A nejen kvůli mně, ale i kvůli týmu," prohlásil.

Žlutý trikot udržel Thomas a pět etap před koncem má v průběžném pořadí náskok minuty a 39 sekund před čtyřnásobným vítězem slavného závodu a kolegou ze stáje Sky Chrisem Froomem. Třetí je Tom Dumoulin z Nizozemska, který je o dalších jedenáct vteřin pomalejší.

"Mysleli jsme si, že dnes bude pořádně rušno a bude se hodně útočit, ale nakonec to tak nebylo. Možná v závěrečném stoupání to soupeři párkrát zkusili, ale kluci z týmu to pohlídali," uvedl Thomas. "Byl to v podstatě dost nudný den a to je vždycky dobře," dodal.

Rozhodnuto je naopak o majiteli zeleného trikotu, který si v předstihu zajistil Peter Sagan. Slovenský mistr světa má v pořadí spurtérů nedostižný náskok 282 bodů a od šestého triumfu v bodovací soutěži a vyrovnání rekordu Němce Erika Zabela ho dělí pouze dojezd do Paříže.

Úvod etapy poznamenaly asi 30 kilometrů po startu protesty zemědělců, policie proti nim zasáhla slzným plynem. Odnesla to i řada jezdců včetně Thomase, Froomea nebo Sagana, kteří během vynuceného přerušení u lékařského vozu vyhledali pomoc v podobě kapek do očí nebo čisté vody na vypláchnutí. Peloton se opět rozjel asi po 15 minutách.

Ve středu čeká jezdce další den v horách a na programu je nejkratší etapa za posledních třicet let. Peloton urazí na trase z Bagneres-de-Luchon do Saint-Lary-Soulan pouhých 65 kilometrů. Závodníci, kteří se navíc na start postaví ve stylu formule 1 podle průběžného pořadí, absolvují tři náročná stoupání včetně toho závěrečného na nejvyšší vrchol letošního ročníku Col du Portet (2215 m).

"Co se týče zítřka, tak se připravujeme na to nejhorší," řekl Thomas. "Myslím, že se totiž bude útočit už od startu. Bude to ale chtít trochu odvahy, protože etapa je náročná a zejména poslední stoupání je těžké, možná nejtěžší na letošní Tour. Asi to bude šílená jízda," dodal.

Demonstrace narušila úvod první pyrenejské etapy na Tour

Demonstrace zemědělců donutily pořadatele Tour de France přerušit a neutralizovat úvod dnešní 16. etapy. Protestující zatarasili přibližně 30 kilometrů po startu z Carcassone cyklistům trasu a na místě musela zasahovat policie. Po zhruba čtvrthodinové pauze byl závod restartován.

Podle televizních záběrů navezli zemědělci za pomoci těžké techniky na silnici balíky slámy. Policie proti demonstrantům podle některých informací použila slzný plyn, který se ale kvůli větru dostal do očí i jezdcům a řada z nich potřebovala ošetření. Šéf Tour Christian Prudhomme proto rozhodl o přerušení závodu.

Mezi zasaženými jezdci byli i lídr průběžného pořadí Geraint Thomas, čtyřnásobný vítěz slavného závodu Chris Froome a mistr světa Peter Sagan. Froome musel dostat kapky do očí, zatímco Sagan si pouze propláchl oči vodou. "Měl jsem štěstí, nic moc mi to neudělalo. Trochu mě štípalo v krku, ale to jsem spláchl vodou," řekl Thomas.

Podobně na tom byl i Froome. "Pálil mě nos a štípalo v krku. Oči začaly pálit až posléze," uvedl. "Myslím, že jsme na tom byli všichni podobně. Myslím, že udělali dobře, když etapu přerušili, abychom měli pár kilometrů na to vyčistit si oči a nosy," přidal Froome.

Cyklistický závod Tour de France - 16. etapa (Carcassonne - Bagneres-de-Luchon, 218 km):

1. Alaphilippe (Fr./Quick-Step Floors) 5:13:22, 2. G. Izagirre (Šp./Bahrajn-Merida), 3. A. Yates (Brit./Mitchelton-Scott), 4. Mollema (Niz./Trek-Segafredo) všichni -15, 5. Pozzovivo (It./Bahrajn-Merida) -18, 6. Gesink (Niz./LottoNL-Jumbo) -37, 7. Valgren (Dán./Astana), 8. Mühlberger (Rak./Bora-hansgrohe) oba -56, 9. Soler (Šp./Movistar) -1:10, 10. Latour (Fr./AG2R La Mondiale) -1:18.

Průběžné pořadí:

1. Thomas 68:12:01, 2. Froome (oba Brit./Sky) -1:39, 3. Dumoulin (Niz./Sunweb) -1:50, 4. Roglič (Slovin./LottoNL-Jumbo) -2:38, 5. Bardet (Fr./AG2R La Mondiale) -3:21, 6. Landa (Šp./Movistar) -3:42, 7. Kruijswijk (Niz./LottoNL-Jumbo) -3:57, 8. Quintana (Kol./Movistar) -4:23, 9. Fuglsang (Dán./Astana) -6:14, 10. Martin (Ir./SAE Team Emirates) -6:54.