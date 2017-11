Ilustrační foto - Lidé z hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury povolali 21. října do volebního štábu, kde sledují sčítání hlasů, policii kvůli novinářům bez akreditace. Konflikt vznikl kvůli jednomu novináři kvůli tomu, že mu byla akreditace udělena, ale později o ni přišel. Do štábu nebyli vpuštěni ani další novináři, například ze Seznam Zprávy a Reportérů ČT. Na snímku uprostřed je tajemník SPDJaroslav Staník.

Ilustrační foto - Lidé z hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury povolali 21. října do volebního štábu, kde sledují sčítání hlasů, policii kvůli novinářům bez akreditace. Konflikt vznikl kvůli jednomu novináři kvůli tomu, že mu byla akreditace udělena, ale později o ni přišel. Do štábu nebyli vpuštěni ani další novináři, například ze Seznam Zprávy a Reportérů ČT. Na snímku uprostřed je tajemník SPDJaroslav Staník. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Rasistické výroky na adresu menšin na půdě Sněmovny podle končící ministryně práce Michaely Marksové (ČSSD) a dalších svědků pronášel tajemník Okamurova hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Jaroslav Staník. Mluvil prý o tom, že by "Židi, homosexuálové i Cikáni měli jít do plynu". Informoval o tom dnes server Aktuálně.cz . Podle něj se Staník dostal s Marksovou do konfliktu před dvěma týdny v jednom z restauračních klubů dolní komory.

Marksová zpravodajskému webu popsala, že když do sněmovního klubu vešla, silně opilý Staník ji oslovil jako Marxovou-Engelsovou. Řekl pak, že ministryně podporuje homosexuály. "Mluvil o tom, že by měli jít do plynu a že by se měli zlikvidovat," uvedla politička. Dodala, že se se Staníkem pohádala. Řekla, že podle jejích kolegů tajemník SPD stejně mluvil i o Židech a Romech. Server citoval také další svědky, kteří u incidentu byli. Podle Aktuálně.cz uvedlo i několik poslanců, že od Staníka podobné výroky už dřív slyšelo.

Tajemník Okamurova SPD serveru v textové zprávě napsal, že nikdy nic takového na adresu menšin neříkal a vše je "sprostá lež od zoufalé politické konkurence". Poslanec SPD Jaroslav Holík, jemuž Staník dělá asistenta, o incidentu nevěděl. Řekl, že pokud se informace potvrdí, bude po Staníkovi žádat omluvu a vyvodí důsledky. "Říct ‘do plynu’ je hodně nešťastné, tam by musela být důraznější sankce," řekl poslanec.

Podle serveru Staník od 80. let působil u někdejšího Sboru národní bezpečnosti, později u policie. Byl dlouholetým členem ČSSD. Ze strany byl v roce 2012 vyloučen, už tehdy úzce spolupracoval s Okamurou. Jako tajemník SPD teď o volbách bránil novinářům ve vstupu do volebního štábu hnutí a volal na ně policii.

Podle komentátorů se rasistické výroky v poslední době šíří a zlehčují se. Naposledy se vlna nenávisti strhla po zveřejnění fotografie prvňáčků z jedné z teplických škol. Ve třídě jsou totiž romské, vietnamské či arabské děti. Na sociálních sítích se pak pod snímkem objevily výzvy k použití granátu a plynu. Nově zvolená poslankyně Okamurova SPD Tereza Hyťhová se pak nechala slyšet, že autory nenávistných slov "vlastně chápe". Podle jednoho z učitelů teplických školáků je "velké hrdinství" útočit na malé děti a vyhrožovat jim.