Praha - Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) dostal od Českého svazu letectví žádost na povýšení kosmonauta Vladimíra Remka a Oldřicha Pelčáka, který s ním absolvoval přípravu k letu do kosmu, do generálské hodnosti. Zákony ohledně povyšování ale pamatují hlavně na válečné veterány či vojáky v aktivní službě, kterými Remek ani Pelčák nejsou. Metnar tak nyní musí rozhodnout, zda je přesto navrhne na povýšení. Uvedl to dnes server Aktuálně.cz.

Metnar na dotaz, jak s žádostí naloží, neodpověděl. Podle všeho ale vyčká na stanovisko právníků, doplnil server. V případě, že ministr návrh podpoří, musí ho schválit vláda a poté o něm rozhodne prezident.

O povýšení Remka a Pelčáka, kteří nyní mají plukovnickou hodnost, požádal ministra místopředseda Českého svazu letectví a někdejší stíhací pilot a náčelník stíhacího letectva armády ČSFR Václav Vašek. "Je smutné, že si tak málo vážíme lidí, kteří se tak významně zapsali do historie letectví," zdůvodnil žádost Vašek.

Mluvčí ministerstva Jan Pejšek v této souvislosti uvedl, že současná právní úprava jmenování vojáků ve výslužbě do vyšších vojenských hodností není jednoznačná. Chtěla ji na odborném jednání projednat bývalá ministryně obrany Karla Šlechtová. Kvůli jmenování nové vlády se ale jednání neuskutečnilo, a věc je tedy stále v řešení, doplnil mluvčí.

Remek letěl na stanici Saljut 6 v posádce s Alexejem Gubarevem na palubě lodi Sojuz 28, ve vesmíru strávil téměř osm dní. Původně byl vojenským pilotem a prošel všemi koly výběru v takzvaném Hvězdném městečku, kde kosmonauti prodělávali výcvik. V posledních pěti letech Remek působil jako český velvyslanec v Rusku, letos na konci ledna jeho diplomatická mise skončila a je v důchodu.

Pelčák se na let, který absolvoval Remek, připravoval souběžně s Nikolajem Rukavišnikovem. Nakonec dostali přednost Remek s Gubarevem.