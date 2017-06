Most - Pokuty až do 15.000 korun hrozí aktivistům, kteří v sobotu vnikli do lomu Bílina u Braňan na Mostecku. Policie v areálu zajistila 133 lidí, většinu z nich už propustila, řekl dnes ČTK krajský policejní mluvčí Daniel Vítek. Další potíže už policie neřešila.

Aktivisté vnikli do lomu odpoledne, později zůstali sedět pod jedním z rypadel. Policisté převezli na služebny 133 lidí, mezi nimi i 29 cizinců. "Postupně jsme je po provedení služebních úkonů propouštěli. V současné době je ještě kolem tří desítek zajištěných. Převážně jde o cizince. po provedení nezbytných úkonů budou také propuštěni," řekl Vítek.

Všechny policie podezírá z přestupků. "Konkrétně jde o neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci. Tam je ve správním řízení sankce do 10.000 korun. A z přestupku na ochranu a využití nerostného bohatství. Toho se dopustili vstupem do důlních prostor. Tam je sankce do 15.000 korun," doplnil Vítek. Během noci už policie podle Vítka žádné problémy neřešila.

Severočeské doly musely kvůli aktivistům na několik hodin zastavit těžbu. V dalších dnech vyčíslí škody a představenstvo společnosti rozhodne o dalším postupu.

Do lomu vnikli aktivisté, kteří pobývali od středy na klimatickém kempu v Horním Jiřetíně. Nejprve se dopoledne vydali k nedalekému lomu ČSA, kde živým řetězem vytyčili hranici limitů těžby hnědého uhlí. Následně se autobusy přesunuli k lomu Bílina, kde vláda předloni limity prolomila.