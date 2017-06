Přes dvě stovky lidí protestovaly 24. června u Horního Jiřetína na Mostecku proti prolomení limitů těžby uhlí, několik desítek aktivistů pak proniklo do areálu dolu Bílina (na snímku). Na místě zasahovala policie. Účastníci protestního pochodu došli na hranu lomu ČSA, kde udělali živý řetěz značící hranici limitů těžby.

Přes dvě stovky lidí protestovaly 24. června u Horního Jiřetína na Mostecku proti prolomení limitů těžby uhlí, několik desítek aktivistů pak proniklo do areálu dolu Bílina (na snímku). Na místě zasahovala policie. Účastníci protestního pochodu došli na hranu lomu ČSA, kde udělali živý řetěz značící hranici limitů těžby. ČTK/Hájek Ondřej

Horní Jiřetín (Mostecko) - Více než stovka aktivistů vnikla dnes odpoledne do lomu Bílina u Braňan na Mostecku a zůstala pod jedním ze dvou rypadel. Policie všechny zajistila a převeze je na služebny, řekl ČTK krajský policejní mluvčí Daniel Vítek. Severočeské doly kvůli aktivistům musely přerušit těžbu a v dalších dnech budou sčítat škody.

Do lomu vnikli aktivisté, kteří pobývali od středy na klimatickém kempu v Horním Jiřetíně. Nejprve se dopoledne vydali k nedalekému lomu ČSA, kde živým řetězem vytyčili hranici limitů těžby hnědého uhlí. Následně se autobusy přesunuli k lomu Bílina, kde vláda předloni limity prolomila.

Podle policie se do lomu dostalo kolem 140 lidí, přesný počet bude k dispozici v neděli. Policie je vyzývala, aby lom opustili, marně. "Všichni byli zajištěni a budou předvedeni na služebny v okolí lomu ke zjištění totožnosti a podání vysvětlení," řekl Vítek. Policisté budou na hraně lomu zřejmě do pozdního večera. Aktivisty převážejí po skupinách od rypadla speciální vozy, které se mohou pohybovat v terénu. Následně je policisté usazují do autobusů. Aktivisté se pravděpodobně dopustili přestupku a hrozí jim pokuta.

Na Mostecku byly během soboty nasazeny stovky policistů včetně pořádkových jednotek, antikonfliktních týmů. Situaci monitoroval celý den vrtulník.

Severočeské doly kvůli aktivistům zastavily těžbu. "Byli jsme nuceni zastavit veškerý provoz, další kroky budou následovat. Samozřejmě nám vzniká škoda, kterou musíme vyčíslit a představenstvo příští týden rozhodne, jak bude postupovat dál," řekl ČTK mluvčí společnosti Lukáš Kopecký.

Další aktivisté zamířili k elektrárně v Ledvicích u Teplic. Do areálu se ale dostat nepokusili, jen rozvinuli transparent.

Územní ekologické limity těžby hnědého uhlí v severních Čechách stanovilo usnesení vlády premiéra Petra Pitharta v roce 1991. Limity zaručily městům a obcím, pod nimiž leží uhlí, že nebudou kvůli těžbě zbourány, a jako těžbou nepřekročitelné linie měly chránit zbytky přírody i dopravní a technické infrastruktury severočeské hnědouhelné pánve.

Kabinet Bohuslava Sobotky (ČSSD) v říjnu 2015 rozhodl, že se posunou limity těžby na dole Bílina, a naopak u lomu ČSA, který sousedí s Horním Jiřetínem, zůstanou zachovány.