Praha - Aktivisté uspěli s žalobou proti umístění skladu vyhořelého jaderného paliva v areálu elektrárny Temelín. Pražský městský soud zrušil příslušná rozhodnutí ministerstva pro místní rozvoj i jihočeského krajského úřadu. ČTK to sdělila mluvčí soudu Markéta Puci s tím, že v procesu posuzování vlivů na životní prostředí nebyly dostatečně vyhodnoceny vlivy tzv. těžkých havárií. Rozsudek je pravomocný, úřady se věcí budou muset zabývat znovu.

Mluvčí elektrárny Temelín Marek Sviták dnes ČTK řekl, že se ČEZ s rozsudkem seznamuje. Náměstek jihočeské hejtmanky Pavel Hroch (Jihočeši 2012) dnes ČTK řekl, že aktivisté by nyní měli navrhnout, jak jinak s vyhořelým palivem nakládat. Vladimír Halama ze sdružení V havarijní zóně jaderné elektrárny Temelín dnes ČTK řekl, že ho rozhodnutí soudu překvapilo, potěšilo a že je povzbuzením pro celý region.

Sklad v Temelíně funguje už od roku 2010, počátkem letošního roku byl zaplněn z jedné pětiny. Kontejnery v něm mají být až 60 let, poté se má použité palivo přesunout do trvalého úložiště. Senát soudkyně Viery Horčicové však v pátek v neveřejném zasedání konstatoval, že rozhodnutí o umístění skladu v Temelíně předcházel proces, který nebyl v souladu se zákonem.

Ministerstvo předloni opětovně posvětilo rozhodnutí jihočeského krajského úřadu z roku 2008 o umístění skladu. Tehdy už potřetí zamítlo odvolání spolku na ochranu životního prostředí nazvaného V havarijní zóně jaderné elektrárny Temelín. Podle soudu úřady nepostupovaly správně.

"Komplexní posouzení vlivů jaderného zařízení na životní prostředí pro případ havárie, včetně tzv. kumulativních vlivů, musí být provedeno ještě předtím, než dojde k umístění stavby do území," upozornila Horčicová. Dalším důvodem pro zrušení obou rozhodnutí bylo porušení procesních práv žalobců, tedy zmíněného spolku, v řízení před správními orgány.

Pražský městský soud ve věci rozhodoval už potřetí. Předchozí dvě rozhodnutí ministerstva zrušil, protože byla nepřezkoumatelná. Nyní poprvé podrobil napadené územní rozhodnutí i věcnému přezkumu.

ČEZ má na sklad vyhořelého jaderného paliva platné stavební povolení i kolaudační rozhodnutí. "Žaloba nebyla proti společnosti ČEZ, ale proti úřadu, který příslušné rozhodnutí vydal. Rozsudek soudu nesměřuje přímo vůči nám, nicméně jako vedlejší účastník se s rozsudkem pražského městského soudu aktuálně seznamujeme," řekl Sviták.

Náměstek jihočeské hejtmanky Pavel Hroch řekl, že kraj k hodnocení vlivů skladu na životní prostředí přistupoval s plnou odpovědností. Aktivisté by teď měli podle něj říci, co se bude s vyhořelým jaderným palivem dělat.

"Perou se, ale řešení to nemá. Musíme se s tím vypořádat, vždyť v kontejneru to (palivo) může být až 60 let a do té doby snad stát vyřeší úložiště jaderného odpadu, hlavně ne v jižních Čechách. Jako kraj jsme plně v souladu s obcemi, kterých se to týká, nechceme ho (úložiště) tady. Aktivisté uspěli, asi mají představu, tak by ji měli říct," řekl Hroch.

Podle dřívějšího vyjádření spolku V havarijní zóně Jaderné elektrárny Temelín mělo územní řízení zásadní nedostatky. Úřady podle spolku například nezhodnotily vlivy všech v místě působících jaderných zařízení na životní prostředí, přírodu, lidské zdraví a krajinu a nezabývaly se hodnocením dopadů případné těžké havárie jaderného zařízení.

Halamu soudní verdikt potěšil a překvapil. "V žádném případě jsem nečekal, že to tak dopadne," řekl s tím, že procesních závad v územním řízení bylo mnoho, i z hlediska stavebního zákona. "Je to (soudní rozhodnutí) povzbudivá zpráva nejen pro nás, ale pro celý region, protože to zařízení je ohrožení, riziko je velké," řekl dnes Halama.