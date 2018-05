Brno - Zhruba na hodinu se dnes aktivistům podařilo narušit kontroverzní inscenaci Naše násilí a vaše násilí v Divadle Husa na provázku v Brně. Po začátku představení vtrhla na jeviště necelá třicítka členů hnutí Slušní lidé, utvořila na jevišti řetěz a bránila hercům v další produkci. Když do divadla dorazil antikonfliktní tým policie, aktivisté jeviště opustili a představení bylo obnoveno.

V představení postava Ježíše znásilňuje muslimku, což vyvolalo kritiku a protesty dlouho před uvedením. Narušení představení se očekávalo.

Zhruba 25 členů hnutí Slušní lidé vtrhlo na jeviště jen minuty po začátku představení. Před herci utvořilo řetěz ve snaze je z jeviště vytlačit a zabránit jim v další produkci. Aktivisté také dělali hluk a pískali na píšťalky. Naopak normální diváci začali hercům tleskat a skandovali: "Slušní lidé, domů!"

Herci se krátce a neúspěšně snažili dál hrát, neuspěly ani pokusy o dialog. Aktivisté například tvrdili, že provoz divadla je placen z jejich daní, za což sklidili posměch. Na jeviště začali vstupovat i běžní diváci, kteří na něm krátce tančili. Poté, co členové Slušných lidí odmítli výzvu bezpečnostní agentury, aby scénu opustili, se čekalo na příjezd policie. Před 20:00 dorazil do divadla policejní antikonfliktní tým, a aktivisté po dohodě z představení odešli.

"Na to jeviště jsme se dostali asi po nějakých deseti minutách, protože jsme chtěli vydržet, chtěli jsme se podívat, o čem ta hra je. Od desáté minuty to byl maglajs, perverznosti, takže jsme šli na to jeviště," řekl za Slušné lidi Zdeněk Pernica. Doplnil, že herce chtěli vypískat, ti prý ale "pokračovali v ochmatávání". "Tak jsme na ně hodili vstupenky, co jsme zmačkali, ale pokračovalo to dál, tak jsme šli na jeviště" shrnul Pernica.

Podle zpravodaje ČTK v divadle zůstali v hledišti někteří aktivisté, kteří nevtrhli na scénu a nyní se během nahých scén nahlas modlí.

"Byli jsme požádáni vedením divadla a pořadatelskou službou, že uvnitř je skupina diváků, která opakovaně porušuje návštěvní řád, a pořadatelská služba to ve vlastní režii nedokázala zvládnout," řekl ČTK mluvčí policie Pavel Šváb s tím, že policie zná totožnost narušitelů a oznámí ji správnímu orgánu. "Později budeme analyzovat videozáznamy, zda nedošlo k nějakému dalšímu protiprávnímu jednání," uzavřel Šváb.

Protesty proti hře se na Zelném trhu konaly už odpoledne. Dorazili křesťanští aktivisté, kteří - slovy jednoho z řečníků - vyhlásili vládu Krista nad městem a mluvili o kulturním barbarství. Vpodvečer se tam shromáždilo asi 200 lidí. Těsně před začátkem představení v 19:00 se přítomný předseda SPR-RSČ Miroslav Sládek a méně než desítka jeho příznivců pokusila zabránit ve vstupu do divadla části návštěvníků. Antikonfliktnímu týmu se nakonec podařilo je od vstupu dostat.

Inscenaci chorvatského režiséra Olivera Frljiče předem odsoudila katolická církev a někteří politici. Frljič patří k respektovaným evropským režisérům, jeho inscenace ale často vyvolávají širší veřejnou debatu o ožehavých otázkách, nebo přímo způsobují skandály. Kritické reakce části brněnské veřejnosti vyvolala zejména fotografie z představení, na které postava Ježíše znásilňuje muslimskou ženu.

Festival už ve čtvrtek nabídl Frljičovu varšavskou inscenaci Prokletí, která takové protesty nevyvolala.

Festival Divadelní svět dnes nabídl i další představení, třeba od hostů z Poznaně či Budapešti. Tématem letošního ročníku Divadelního světa je svoboda a její křehkost. Skončí 30. května.