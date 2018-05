Praha - Studenti vysokých škol budou zřejmě moci dostudovat programy, do kterých nastoupili i v případě, že vysoké školy nestihly oprávnění akreditovat. Vláda podle výsledku dnešního jednání souhlasí s poslaneckým návrhem na prodloužení současných akreditací vysokoškolských programů do konce roku 2024, a to jak u programů, jimž měla skončit se srpnem příštího roku, tak ostatním, které byly schváleny na delší dobu.

Důvodem pro prodloužení oprávnění je podle předkladatelů v čele s poslankyní Helenou Válkovou (ANO) výrazné zpomalení akreditace nových studijních programů. Ministr školství Rober Plaga (ANO) při příchodu na jednání vlády novinářům řekl, že návrh podporuje. Studenti by měli podle něj dostudovat v programech, které si vybrali, nové už školy na původní programy přijímat nemají.

Předloha reaguje na rozsáhlejší úpravu vysokoškolského zákona, která je účinná od předloňského září. Zavedla nový systém akreditací, přičemž části programů by původní souhlas skončil v srpnu příštího roku.

Podle původních předpokladů mělo podávání žádostí o akreditace vrcholit ve druhé polovině loňského roku, aby vysoké školy dostaly oprávnění k zajišťování prakticky všech nových studijních programů do konce letoška a mohly vypsat přijímací řízení na akademický rok 2019/2020, napsali autoři nynější novely v důvodové zprávě. Ukázalo se ale podle nich, že nejvíce žádostí přijde Národnímu akreditačnímu úřadu letos a příští rok.

"Lze odhadovat, že se včas nepodaří akreditovat strukturu nových studijních programů na všech vysokých školách v plné šíři tak, aby mohlo dojít k plynulému přechodu mezi dosavadními a novými studijními programy," stojí v důvodové zprávě. "Prvořadým cílem navrhovaného legislativního opatření je umožnit dostudování většině stávajících studentů," píše se ve zdůvodnění. Předloha zároveň časově omezuje možnost přijímání nových uchazečů o studium původních programů.

O novele rozhodnou zákonodárci. Předkladatelé chtějí, aby ji Sněmovna schválila zrychleně už v prvním čtení.