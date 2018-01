New York - Dva velcí akcionáři americké technologické společnosti Apple vyzvali firmu, aby podnikla kroky proti rostoucí závislosti dětí na chytrých telefonech. Výrobce populárních smartphonů iPhone by podle nich měl mimo jiné vytvořit software, který by umožnil rodičům, aby omezili používání chytrých telefonů dětmi.

Investiční společnost Jana Partners a důchodový fond kalifornských učitelů CalSTRS v otevřeném dopise firmě Apple poukazují na řadu studií o negativních dopadech nadměrného používání chytrých telefonů a sociálních sítí na duševní i fyzické zdraví dětí. Upozorňují například na narušování vyučování ve školách, sníženou schopnost soustředění či zvýšené riziko dětských depresí a sebevražd, píše agentura AP.

Společnost Jana Partners a fond CalSTRS vlastní akcie Applu v hodnotě kolem dvou miliard dolarů (zhruba 43 miliard Kč). Podle serveru BBC se obávají, že pokud nebude firma řešit rostoucí znepokojení související s používáním chytrých telefonů, mohlo by to mít negativní dopad na její pověst i na cenu jejích akcií.

"Apple může sehrát rozhodující roli při signalizování technologickému průmyslu, že věnovat zvláštní pozornost zdraví a vývoji nové generace je správná věc, která je zároveň dobrá pro podnikání," píše se v dopisu. Podle loňského průzkumu společnosti Common Sense Media pociťuje závislost na mobilních telefonech polovina teenagerů ve Spojených státech, upozorňuje agentura Reuters.