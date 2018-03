New York - Akcie sociální sítě Facebook tento týden klesly o 13 procent. To byl nejhorší týdenní výkon od července 2012, což bylo zhruba dva měsíce poté, co firma vstoupila na burzu. Důvodem je skandál s neoprávněným použitím dat o uživatelích facebooku firmou Cambridge Analytica, který vyvolal obavy o ochranu soukromí a přiměl zákonodárce na obou stranách Atlantiku zabývat se tím, jak jak firma nakládá s osobními informacemi uživatelů, uvedl server zpravodajské televize CNBC.

