Praha - Akademici dnes odvolali původně plánované protesty, které se kvůli nespokojenosti s financováním vysokých škol měly konat příští týden v rámci Týdne pro vzdělanost. Po dnešním jednání zástupců vysokých škol, vysokoškolských odborů a Akademie věd ČR to řekl předseda České konference rektorů Tomáš Zima. Místo protestů vysoké školy na začátku akademického roku zorganizují jiné akce, na kterých chtějí seznámit veřejnost se stavem současného vysokého školství. Doufají, že problematika vysokých škol bude pro budoucí vládu důležitější.

Vláda v pondělí schválila navýšení rozpočtu vysokých škol o tři miliardy korun proti letošku, které akademici označovali za požadované minimum. Vysoké školy tak příští rok dostanou od státu zhruba 24 miliard korun.

"Chceme za to poděkovat, je to zhruba po možná více než pěti letech, kdy vláda České repuliky navýšila rozpočet vysokých škol," uvedl Zima. Tři miliardy označil jako kritickou částku pro to, aby se kvalita českého vysokého školství dále nezhoršovala. "Je to částka, kterou budeme chtít alokovat zejména do ohodnocení zaměstnanců, badatelů, učitelů a doktorandů," řekl.

Vysoké školy původně usilovaly o navýšení svého rozpočtu o 4,5 miliardy korun proti letošku, které jim na jaře přislíbila bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Tolik peněz jim ale vláda dát odmítla. Akademici proto plánovali zahájit akademický rok protestním týdnem, který měl začít v Liberci a pokračovat v Praze i dalších městech po celé republice. Na 5. října byl naplánován pochod českou metropolí, kde chtěli vysokoškoláci demonstrovat svou nespokojenost. Dnes protestní akce zrušili.

"Týdne pro vzdělanost chceme využít jako platformy pro komunikaci s veřejností o otázce vzdělanosti a vysokých škol," řekl Zima. Součástí zahájení školního roku bude například Noc vědců a politická debata o směřování vysokého školství. "Mezi tím se budou odehrávat tentokrát ne protestní, ale spíš happeningové akce na jednotlivých školách, které by měly oslovit širší veřejnost, o konkrétní náplni se budou rozhodovat jednolivé univerzity," vysvětlil místopředseda ČKR Mikuláš Bek.

Růst rozpočtu o tři miliardy korun by podle rektorů měl stačit na zvýšení platů akademiků v průměru o deset až 12 procent, ale nebude úplně stačit na plánovaný růst doktorandských stipendií a podporu důležitých oborů, jako jsou pedagogika a lékařství. Rozdělení peněz na různé účely bude záležet na ministerstvu školství i jednotlivých univerzitách.

Zástupci vysokých škol budou podle Beka připraveni uspořádat případně jiné protesty později. O rozpočtu totiž po jeho schválení současnou vládou bude rozhodovat až nová Sněmovna vzešlá z říjnových voleb. "My bychom rádi po volbách pokračovali v úsilí o to, aby se téma kvality, dostupnosti a financování vysokého školství stalo vyšší prioritou té budoucí vládní koalice, hodláme k tomu využít také (svátek) 17. listopadu," podotkl Bek.