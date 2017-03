Praha - Sedmdesátimetrový černý nafukovací člun s postavami 258 uprchlíků je dominantním objektem výstavy, kterou připravil čínský umělec Aj Wej-wej pro pražskou Národní galerii. Ve Velké dvoraně Veletržního paláce se dnes pod dohledem autora dokončovala jeho instalace. Dílo nazvané Zákon cesty umělec představí ve čtvrtek během tiskové konference Národní galerie k zahájení nové výstavní sezony.

Na instalaci největšího díla, jaké dosud Aj Wej-wej vytvořil, se pracuje téměř nepřetržitě už dva týdny. Kromě obřího člunu se na zdi Velké dvorany lepí tapety z fotografií, na nichž je zachycen sám Aj Wej-wej.

Černý materiál, z nějž je člun vyroben, skrývá hliníkovou konstrukci. I s postavami, které jsou do něj přivázané, váží celý objekt přibližně pět tun. Po stranách člunu sedí muži, mezi nimi jsou vtěsnané ženy a děti. Několik postav uprchlíků je umístněno i mimo člun na podlaze. Topí se v moři a vztahují ruce k lodi. Žádný z černých nafukovacích panáků nemá tvář.

Zavěšená loď zaplňuje téměř celou podlouhlou místnost. Doplňuje ji skleněná koule, v níž se člun odráží. Ta bude obložená záchrannými vestami. Téma migrace se do tvorby Aj Wej-weje nepromítlo poprvé. Loni před pražskou vernisáží plastik z cyklu Zvěrokruh zahalil objekty do zlaté fólie, kterou dostávali uprchlíci proti zimě. Tehdy se pozastavil nad tím, že většina české společnosti není pomoci uprchlíkům nakloněna.

Aktuální dílo čerpá z jeho zážitků z ostrova Lesbos, kam uprchlíci připlouvali hlavně z Turecka. "Když jsem poprvé přijel na Lesbos, našli jsme tam z poloviny potopený člun. Požádal jsem, aby mě k němu dovezli a odjeli. Chtěl jsem si vyzkoušet, jaké to je být tam úplně sám. Teprve tak jsem pocítil, jaké to je být na chabě vybaveném člunu, sám, jak hmyz na lístečku uprostřed jezera," uvedl.

Letošní instalaci vytvořenou přímo pro NG doplňují některá starší díla Aj Wej-weje. Hned u vstupu do Veletržního paláce stojí křišťálový svícen zvaný Cestující světlo. Pod stropem vstupní haly visí Had vytvořený z 5000 dětských batůžků. Připomínají stejný počet dětí, které zemřely při zemětřesení v jižní Číně v roce 2008.

Podle kurátorů výstavy Jiřího Fajta a Adama Budaka nechce autor diváky pouze konfrontovat s mimořádně obtížnou situací lidských bytostí na útěku, ale poukazuje též na to, že téma migrační krize rozděluje moderní společnosti na "my" a "oni". Dílo čínského umělce zůstanou ve Veletržním paláci do ledna příštího roku

Aj Wej-wej je známým kritikem porušování lidských práv v Číně. Úřady mu v roce 2011 zabavily pas, který mu vrátily až po čtyřech letech. I v době, kdy byl v domácím vězení, se jeho díla objevovala ve světových galeriích.