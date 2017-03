Praha - Uprchlíky vnímané západním světem jako nelidskou hmotu bez vlastní identity, jména a životního příběhu ukazuje nejnovější dílo známého čínského umělce Aj Wej-weje. Vytvořil je speciálně pro Národní galerii v Praze (NG), kde se účastnil posledních dnů jeho instalace a dnes ho představuje veřejnosti. Jmenuje se Zákon cesty a sestává z naddimenzovaného nafukovacího člunu a panáků bez tváře symbolizujících dnešní migranty, kteří hledají náročnou cestou po moři nový život a štěstí. Aj Wej-wej kritizuje západní politiky za jejich odmítavý postoj k uprchlíkům.

Uprchlíků, kteří sedí, leží a tísní se ve člunu nebo z něj padají, je 258. "Má svůj význam tak jako u Aj Wej-weje vždy má všechno svůj význam, je to číslo jeho domu a studia v Pekingu. Což má pro něj obrovský význam, už si s ním hrál ve svých předchozích projektech," řekl ČTK kurátor výstavy a ředitel NG Jiří Fajt.

"Je to také má cesta k tomu, abych pochopil to, jak uprchlíci na celém světě žijí. Čím víc se snažím, tím větší mám pocit, že toho vím méně. Je to celý komplex věcí, je v tom politika, historie, některé se projevují na povrchu, jiné v hloubce," řekl dnes umělec novinářům ke svému dílu. Šlo mi o to, jak o těchto věcech mohu jako umělec komunikovat a zvolil jsem si film," dodal. Má 20 štábů, s nimiž byl na mnoha místech, kde žijí uprchlíci.

"Ukázalo se, že situace uprchlíků má skutečně globální rozměr, je to věc, kterou nemůžeme přehlížet. (...) Je to záležitost komplexní a ve mě vyvolává stále větší zájem. Ukazuje se, že to je také prověrka evropské demokracie a našeho přístupu k lidským právům. (...) Situace se přitom stále zhoršuje, zejména v Africe spousta lidí trpí hladomorem a bude to ještě horší... Jsme schopni udržet svůj životní styl? Můžeme tyto věci přehlížet? Musíme přehodnotit svůj postoj k lidské důstojnosti," řekl s tím, že to se snaží popsat ve svém filmu, který už je před dokončením.

"Je to celkem normální, lidé mají strach z toho, že jim něco naruší život, mají strach z věcí, které jim připadají cizorodé. Tito lidé (uprchlíci) jsou často vykreslováni jako nebezpeční, je to taková propaganda," řekl na dotaz, co si myslí o Češích, kteří z většiny migranty odmítají. "Ale když se na to podíváme z humanitárního úhlu, když se podíváme na lidi, kteří jsou obětí války, snaží se najít si své místo, tak ta krize nesouvisí s nimi, ale především s těmi, kteří to přehlížejí a kteří předstírají, že se nic neděje. Je to tragédie a je to zločin, ať už se to odehrává v ČR či v USA," řekl.

Aj Wej-wejova instalace se zrcadlí v obrovské skleněné kouli. Může tak nastiňovat, že západní civilizace sleduje osobní a rodinné tragédie uprchlíků jen z odrazu - převážně z médií. Byť se tak děje téměř v přímém přenosu, jednotlivci ani celé země a jejich reprezentace nejsou vesměs schopni se do situace migrantů vcítit. Aj Wej-wej, který jejich situaci zná na vlastní kůži, je dlouholetým kritikem čínského režimu. Svými díly z poslední doby se stává také kritikem euroamerické civilizace, respektive jejího vztahu k současným lidem bez domova hledajícím domov nový.

"Aj Wej-wej se v posledních dvou letech zaměřuje téměř výhradně na obhajobu lidských práv migrantů. Navštívil desítky lokalit potýkajících se s humanitární krizí. Zákon cesty je mnohovrstevným, epickým zobrazením stavu lidstva, vyjádřením empatie a morálního znepokojení umělce tváří v tvář neutuchající, nekontrolované destrukci a krveprolití," uvedl k výstavě Jiří Fajt. NG dnes ve Veletržním Grand Openingem zahájí devět výstav.

Aj Wej-wejovo pražské dílo možná vystaví v Bruselu či New Yorku

O nejnovější dílo čínského umělce Aj Wej-weje, které vytvořil pro Národní galerii v Praze, mají zájem některá další muzea v Evropě či USA. To, zda tam bude po skončení pražské výstavy uvedeno, záleží také mimo jiné na prostorových podmínkách. V jednání je zatím Brusel nebo New York. ČTK to dnes řekl ředitel NG Jiří Fajt. Ve Veletržním paláci mohou obrovský nafukovací člun s desítkami postav uprchlíků vidět lidé od pátku až do počátku příštího roku. Galerie také jedná s čínským umělcem o další spolupráci, jeho dílo se pravděpodobně objeví v dalším z objektů Národní galerie.

Co bude s monumentálním gumovým člunem po skončení výstavy, zatím jasné není. "Bude snaha práci poslat někam dál. Nejspíš to nebude středovýchodní Evropa, ale už dneska jsem byl osloven pár kolegy z prestižních muzeí ze zahraničí, zda by práce potom mohla jet k nim," řekl Fajt. Jedním z těch míst je Brusel.

"Což by se nám nesmírně líbilo, kdyby v epicentru Evropské unie takového téma zaznělo. Druhou možnou lokalitou je New York. Jak to dopadne, se neví, kolegové sem přijedou v nejbližší době, aby se na dílo podívali a získali technické informace. Základní výzvou je dostatečná velikost prostoru, to, co máme tady ve Veletržním paláci, nemá každý," uvedl.

Černý člun má na délku 70 metrů a vznáší se zavěšen na lankách ve Velké dvoraně, již celou zaplňuje. Je dosud největším Aj Wej-wejovým dílem, vznikal, jak dnes autor řekl, na několika místech, najednou a vcelku ho sám viděl až v Praze. Černý materiál, z nějž je člun vyroben, skrývá hliníkovou konstrukci. I s postavami, které jsou do něj přivázané, váží celý objekt přibližně pět tun. Po stranách člunu sedí muži, mezi nimi jsou vtěsnané ženy a děti.

Několik postav uprchlíků je umístněno i mimo člun na podlaze. Topí se v moři a vztahují ruce k lodi. Žádný z černých nafukovacích panáků nemá tvář. Mnohaletý kritik čínského režimu se migraci věnuje několik let a odsuzuje postoj většiny západních politiků k uprchlíkům.