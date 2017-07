Aix-en-Provence (Francie) - Generální ředitel francouzsko-nizozemské letecké společnost Air France-KLM Jean-Marc Janaillac vyzval francouzské úřady k opatřením, která by omezila průtahy při odbavování cestujících způsobené bezpečnostními kontrolami na pařížských letištích. Janaillac v rozhovoru s agenturou Reuters uvedl, že dopis s výzvou k urychleným opatřením zaslal francouzskému ministrovi vnitra.

"Čekací doby u policejních kontrol jsou velmi dlouhé. Na letišti Roissy to někdy bývá více než hodina a půl a na letišti Orly to může překročit dvě hodiny. To zcela narušuje dopravní řetězec a přispívá ke zpoždění letů," prohlásil.

Francouzské úřady by podle šéfa letecké společnosti měly umožnit větší využívání technologií pro rozpoznávání obličejů, přijmout více policistů a zmírnit pasové kontroly u některých destinací. Ministerstvo vnitra se k výzvě šéfa Air France-KLM zatím nevyjádřilo.