Praha - Chemický a potravinářský koncern Agrofert buduje v Německu pekárnu za 8,5 miliardy korun. Část výrobních linek má být v provozu letos na podzim. Koncern do svých pekáren během tří let investuje deset miliard korun, zbylých 1,5 miliardy v Česku. Napsaly to dnes Hospodářské noviny (HN). Agrofert a další svou firmu SynBiol nedávno převedl do svěřenských fondů ministr financí a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, firmy tak dál mají možnost čerpat nenárokové dotace.

Nová pekárna je druhou největší investicí Agrofertu, píše deník. Pro německý trh bude vyrábět balené a předpečené pečivo. Vzniká ve Wittenbergu, asi 100 kilometrů jižně od Berlína v areálu Babišovy chemičky SKW Piesteritz, což by mělo přinést úsporu v nákladech. Pekárnu Agrofert staví na vlastních pozemcích, bude využívat odpadní teplo z chemičky a spolu s ní nakupovat energie.

"Obor pekařiny nyní hodláme nejvíc rozvíjet a budeme do něj masivně investovat," řekl HN předseda představenstva Agrofertu Zbyněk Průša. Investice v Německu směřují do jednoho z největších zdejších pekárenských řetězců Lieken, který Agrofert koupil od italské potravinářské firmy Barilla před čtyřmi lety. Některé závody řetězce v uplynulých letech Agrofert zavřel.

V Česku investuje Agrofert do stavby nové pekárny v Rosicích u Brna a do nových linek na výrobu chleba, toustů a sendvičů v Zelené louce u Prahy. V Rosicích firma za 600 milionů korun zbourala starou těstárnu a novou pekárnu otevřela v minulém týdnu.

Agrofert v pekárenství vedle německé firmy Lieken vlastní společnost Penam, která má 12 pekáren a čtyři mlýny v Česku a pět pekáren a čtyři mlýny na Slovensku. V prostějovské firmě Profrost vyrábí zamražené pečivo. V Maďarsku Agrofertu patří výrobce toustového chleba a trvanlivého pečiva Ceres. Roční tržby všech pekáren v koncernu přesahují 20 miliard korun, firmy zaměstnávají víc než 4000 lidí, píšou HN.