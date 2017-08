České Budějovice - Agrární komora chce, aby jako kompenzace za letošní sucho vyplatil stát zemědělcům 3,5 až čtyři miliardy korun. Škody, které jsou hlavně na Moravě, dosahují deseti až 12 miliard korun, řekl dnes na tiskové konferenci při Zemi Živitelce prezident komory Zdeněk Jandejsek. Ministerstvo zemědělství plánuje v příštím roce předložit novelu, kterou by stanovilo povinnost pro majitele půdy měsíc před prodejem informovat hospodařícího zemědělce. Prezident Potravinářské komory ČR Miroslav Toman na semináři o perspektivách českého potravinářství řekl, že Češi jedí více než polovinu sýrů, tvarohů a másel z dovozu a označil to za tragický fakt. Klesá i potravinová soběstačnost ČR u vepřového masa a mrkve.

Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) dříve mluvil o možném příspěvku za lestošní sucho v hodnotě 1,2 miliardy korun, stejně jako za předloňské sucho. Peníze by chtěla komora získat ze státních podniků Lesy ČR a Budějovický Budvar s tím, že by firmy neodvedly peníze do rozpočtu.

Dnes ministr uvedl, že počká na písemné podklady od komory, jak k této škodné částce došla. Pak se bude situací zabývat.

Sucho ovlivnilo v některých oblastech sklizeň katastrofálně. Jandejsek řekl, že v části Jihomoravského kraje jsou sklizně na úrovni 15 až 20 procent průměru předcházejících pěti let. Jandejsek by chtěl, aby stát vyplácel peníze všem pěstitelům, kteří prokážou, že mají ztráty oproti minulosti alespoň v hodnotě 30 procent.

Stát by měl vyplatit peníze podle Jandejska co nejrychleji. "Kdo rychle dává, dvakrát dává," uvedl. Samotná výplata by ale podle něj mohla stačit až příští rok, aby poškozené podniky měly aspoň finanční příslib a mohly si vzít překlenovací úvěry od bank.

Podle prezidenta komory není požadavek neobvyklý, například před 15 lety se podle něj jako kompenzace vyplácelo šest miliard korun.

Ministerstvo podle Jurečky ještě finální škody způsobené suchem nezná, finalizuje je. "Buďme realističtí v tom, že je tady potenciálně jedna hromádka peněz. A buď z ní víc uloupneme na kompenzaci škod a o to méně půjde na rozpočet příští rok, nebo tu bude obráceně. Chápu komoru, že chce maximalizovat svoje požadavky, ale já jsem tady od toho, abych posoudil stav," řekl dnes v reakci na požadavky komory ministr.

Dodal, že sice chce poškozeným zemědělcům podat pomocnou ruku, ale na druhou stranu chce předvídatelné podmínky v národních dotačních podporách na příští rok. "Když nám to doloží, budeme se tím zabývat, ale úplně to tak nevidím," uzavřel Jurečka.

Letošní žně hodnotí komora jako průměr. "Mělo by se sklidit kolem sedmi milionů tun obilovin," řekl viceprezident komory Josef Kubiš. Obilí však bude nejspíš mít horší kvalitu a jsou veliké regionální rozdíly.

Do budoucna chce komora zavedení takzvaného fondu těžko pojistitelných rizik, který ministerstvo zemědělství původně plánovalo spustit už v tomto volebním období. Nakonec o jeho možných variantách bude rozhodovat až následující vláda.

Státní podnik Lesy ČR odvádí do státní rozpočtu část peněz ze svého zisku od roku 2013. V závěru loňského roku to bylo 5,6 miliardy korun, předloni odvod činil 8,22 miliardy korun. Budvar předloni odvedl 300 milionů korun.

MZe připravuje novelu týkající se prodeje zemědělské půdy

Ministerstvo zemědělství připravuje novelu zákona, podle které by měl vlastník půdy 30 dní před jejím prodejem povinnost informovat toho, kdo na ní právě hospodaří. Příští rok by ji chtělo předložit do meziresortního připomínkového řízení, řekl dnes ČTK náměstek ministra zemědělství Jiří Jirsa na agrosalonu Země Živitelka. Bude ale záležet na příštím ministrovi a složení Poslanecké sněmovny po podzimních volbách. Ministerstvo tak reaguje na diskusi o předkupním právu pro zemědělce. Prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek dnes řekl, že úprava je podle požadavku komory, která by si přála i právní úpravu nájmů.

Majitel půdy by měl povinnost zapsat údaj o informování zemědělce do katastru. Podle Jirsy by měl majitel půdy i v rámci normální lidské komunikace nabídnout možnost odkupu například zemědělci po desetiletí hospodařícímu na jeho pozemku.

"Případně to může být modifikované: mám chuť to prodat, našel jsem kupce, který by chtěl pozemek koupit za dva miliony korun. Ale samozřejmě toho člověka nemusím znát, přivedla ho realitní kancelář, nebo jak přichází letáky do schránek s nabídkou na odkup půdy. Ale vás (zemědělce) znám, hospodaříte tady správně deset let, ale já doopravdy potřebuji tu půdu prodat, protože budu stavět dům - nedorovnáte to?" dal příklad Jirsa.

Zemědělci by se tak nemělo stát, že mu nový majitel, o kterém ani prakticky neví, náhle zdraží pacht, případně nájem. Zemědělec by pak měl měsíc na to, aby si sjednal půjčku či jinak sehnal peníze.

Zároveň by chtělo ministerstvo podle náměstka obnovit zákon, který by zakázal lidem, jež nejsou občany Evropské unie, nabýt zemědělskou půdu v ČR. "Kromě výjimek typu dědění, spoluvlastnictví manželů a podobné záležitosti," dodal náměstek. Nebyly by tedy možné investiční nákupy například od spekulantů z asijských zemí, jako je Čína.

Komora se záměrem souhlasí, ale součástí novely by podle Jandejska měla být i úprava minimální doby nájemní smlouvy nebo minimální výpovědní doby nájemní smlouvy. Jako příklad dává sedm let, aby zemědělec měl jistotu, že může do budoucna vápnit či hnojit půdu a o vynaložené prostředky nepřijde.

Ministerstvo by chtělo v příštím roce předložit mnoho novel, které současná sněmovna již nestihne schválit. Mezi nimi i právní úpravu lesnicko-dřevařského fondu, novelu, kterou by se řešila nezcizitelnost českých státních lesů, či novelu mysliveckého zákona.

Více než polovina sýrů a másla na českém trhu je z dovozu

Češi jedí více než polovinu sýrů, tvarohů a másel z dovozu. Prezident Potravinářské komory ČR Miroslav Toman to dnes řekl na českobudějovickém agrosalonu Země živitelka a označil to za tragický fakt. Klesá i potravinová soběstačnost ČR u vepřového masa a mrkve.

Mlékárenský dovoz do ČR činil loni 45,6 procenta, což je podle Tomana naprosto nezdravý průměr. "Pokud se nechceme srovnávat se Slovenskem, kde je to 60 procent. Za standard je považováno do třetiny, jak je to v západoevropských státech. Tragický je fakt, že z dovozu konzumujeme 51 procent sýrů a tvarohů a 52,8 procenta másla. O výrazné roli řetězců, které k tomu přispívají, není třeba mluvit," řekl Toman na semináři o perspektivách českého potravinářství.

Upozornil také, že se zvyšují dovozy vepřového masa, předloni bylo Česko u vepřového soběstačné ze 45,9 procenta. Rostou dovozy cibule i květáku, soběstačnost ČR u mrkve v roce 2015 činila 44,6 procenta. "Česká jablka, cibule, švestky bychom na pultech hledali velmi obtížně, zase je to nahrazeno dovozem z Polska a Itálie," řekl Toman, který budoucnost potravinářství nevnímá optimisticky.

Podle něj je třeba vymezit se proti dovozům "potravin pochybné kvality". Připomněl rovněž, že v exportu se dosud nenašla odpovídající náhrada za výpadek vývozů do Ruska. Jako možná řešení situace navrhl Toman důslednou kontrolu dovozů, politickou podporu exportu, potřebu vymáhat dodržování zákona a to, aby stát podporoval české potravinářské výrobce a výrobky.

Mezinárodní agrosalon Země živitelka pokračuje dnes v Českých Budějovicích druhým dnem. Na 44. ročníku akce se do 29. srpna představuje 550 vystavovatelů, jejich počet proti loňsku vzrostl o čtyřicítku. Jde o největší zemědělskou výstavu, každoročně se na novinky ze světa kombajnů, traktorů, potravinářství i myslivosti přijde podívat na 100.000 lidí.

Na potravinové banky dá letos stát 29 milionů korun

Devětadvacet milionů korun dá letos ministerstvo zemědělství v Národním dotačním programu na podporu činnosti potravinových bank. Meziročně je to o sedm milionů více. Cílem je snížit v Česku plýtvání potravinami. Na českobudějovickém agrosalonu Země živitelka, který dnes pokračuje druhým dnem a potrvá do 29. srpna, to řekl ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Loni se v potravinových bankách podařilo získat 1,209.785 kilogramu potravin, pomohly měsíčně 63.000 lidí. "Když strukturu vybudujeme, můžeme časem částku (dotace) snížit. Za rok a půl jsme vybudovali infrastrukturu, která je v každém kraji, má to smysl," řekl ministr. Doplnil, že od 1. ledna 2018 musí obchody s prodejní plochou nad 400 metrů čtverečních povinně darovat potraviny.

Jurečka dále řekl, že stoupá zájem o dotace, které podporují export zemědělských a potravinářských komodit. Předloni obdrželo ministerstvo 15 žádostí, loni 104 žádostí. "Zvýšili jsme počet veletrhů, na které jdeme, je jich jedenáct. Jsem rád, že na to potravináři reagují," řekl Jurečka.

Pro letošek je v této části Národního dotačního programu připraveno 20 milionů korun. Celkové investice z tohoto programu přesáhly v letech 2013 až 2016 tři miliardy, z toho zpracování zemědělských produktů podpořil stát v tomto období částkou 872 milionů Kč; lze získat peníze na výrobní i balicí linky nebo systémy výroby.

Důležitá je podle Jurečky propagace kvalitních českých potravin značek Klasa nebo Regionální potravina. Ministr věří, že pod tlakem spotřebitelů pak prodejci zvýší zastoupení těchto potravin v obchodní síti.

"Výrobci by mohli přidat v reklamě. Vinaři udělali obrovský posun v technologické kvalitě, ale také výrazně vstoupili do marketingu: dnes už v Praze nejsou nikomu pro smích. Musíme se více bavit s (Potravinářskou) komorou a výrobci. Emoce a příběh jsou věci, které převáží racionální argumenty, když se zákazník rozhoduje u pultu," řekl Jurečka.

Jako priority ministerstva zmínil rovnoprávné postavení českých zemědělců a potravinářů v EU, potravinovou soběstačnost, bezpečné a kvalitní potraviny, propagaci značek kvality, podporu kvalitních domácích výrobků a export.