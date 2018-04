New York - Kojoti a tuleni v Bronxu, lišky v Queensu, sovy v Brooklynu, mývalové, jestřábi a veverky na Manhattanu: ve stínu newyorských mrakodrapů žije bohatá a někdy nečekaná fauna, píše agentura AFP.

Avšak soužití mezi 8,5 milionu lidských bytostí a miliony volně žijících zvířat více než 600 druhů není vždy jednoduché. Newyorčané, kteří mají dost betonu a dopravních zácp, se rádi touto faunou potěší a dokonce nadšeně přihlížejí, jak kojot žere kočku nebo králíka, jak jelen okusuje rajčata nebo jak mýval prohrabává odpadky.

V posledních 30 letech populace volně žijících zvířat v New Yorku stále narůstala a objevovaly se tu nové druhy, a to v aglomeraci, která se rozkládá na více než 11.000 hektarech, kde je zakázán lov a kde chybí přirození predátoři, vysvětluje profesor biologie na Fordhamské univerzitě Jason Munshi-South. Poté, co studoval primáty na Borneu a dopad těžby ropy na slony v Gabonu, stal se odborníkem na život volně žijících zvířat v New Yorku.

V New Yorku jsou dnes podle něho tisíce mývalů, z toho stovka v Central Parku, několik tisíc jelenů a padesátka kojotů, většinou v Bronxu. A to ještě nemluvíme o mořských živočiších: na skalách v Pelham Bay na severovýchodě Bronxu se objevili tuleni a ve vodách Queensu lze dokonce občas pozorovat velryby.

Město rovněž usiluje o ochranu kulíků hvízdavých na pláži Rockaway nedaleko letiště Johna F. Kennedyho, kam tento pták přilétá na jaře hnízdit. Americké úřady považují tento druh ptáka za ohrožený, přestože Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) je optimističtější od té doby, co jeho populace začala znovu narůstat.

"Neviděli jste kojota, ale on viděl vás!" ujišťuje Kayla Mackeyová, lesnice v parku Van Cortlandt v Bronxu. Místní obyvatelé se zde jednou v neděli sešli, aby si vyslechli přednášku o tom, jak žít s kojoty.

Mackeyová jim vysvětluje, že se kojotů vůbec nemusejí bát, i když tato zvířata, která se pohybují zejména v noci, lze jen těžko zpozorovat. Nejlépe je zůstat dost daleko od nich a nekrmit je. V případě, že by se některý přiblížil, radí pohybovat rukama.

Po přednášce se skupina dospělých a dětí dává na pochod za kojoty, nebo alespoň za jejich stopami či exkrementy. "Kojoti lidi nepožírají," vysvětluje Mackeyová.

"Lidé musejí vědět, jak dosáhnout lepšího soužití s volně žijícími zvířaty. Když nevíte, že ve Staten Island žije 2000 jelenů a jedete příliš rychle, můžete se s některým z nich srazit," říká expert na faunu na newyorské radnici Richard Simon. Úřady už sterilizovaly asi polovinu populace jelenů. "Když nastanou problémy, je to chyba lidí, ne zvířat. Lépe je ponechat je v klidu," říká profesor biologie Jason Munshi-South.

Soužití s divokou faunou je pravidelně předmětem kampaní v metru a autobusech. Některé jen informují, že obyvatelstvo města má různé podoby, jiné vyzývají, aby lidé zvířata nekrmili.

Když lidé zvířata krmí, ta pak ztrácejí instinktivní strach z člověka a někdy mohou kousat. Mývalové v Central Parku se někdy pokoušejí lidem otevřít tašku nebo batoh.

Přes problémy v soužití zdůrazňují úřady jeho přínos. "Někteří jsou překvapeni a říkají, že si myslili, že v New Yorku jsou jen krysy. Někdy v létě, když pracujete v parcích, je vedro a jsou tam komáři, máte pocit, že jste v nějaké exotické zemi," říká Jason Munshi-South.