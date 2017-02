Florencie (Itálie) - Ve velkém skleníku ve Florencii asi stovka rostlin konopí klidně pučí pod bdělým okem vojáků. Dnes je to totiž armáda, kdo v Itálii produkuje léčebné konopí, které je pak k dostání v italských lékárnách. Plukovník Antonio Medica ujišťuje, že si nikdy jointa neubalil, o kvalitě svých rostlin je ale přesvědčen. "Dělali jsme testy," cituje ho agentura AFP.

U vstupu do prostor, na polovině cesty mezi dokonale střeženou laboratoří a oroseným skleníkem, si plukovník obléká na uniformu chirurgický plášť. "Jeden z mých kolegů si jednou dělal legraci z toho, jak jsme se 40 let snažili zabránit jednotkám v kouření v kasárnách, a dnes jsme to my, kdo to zboží vyrábí," vypráví. Jeho poslání je ale jinak velmi vážné. Kvalita konopí musí být dobrá a především stále stejná, protože produkce je určena nemocným lidem.

"Produkce v tomto sterilním a uzavřeném prostředí je velmi důležitá, protože je to jediný způsob, jak získat konstantní produkt bez toxických částic, zejména těžkých kovů jako je rtuť, kterou rostliny na poli snadno absorbují," vysvětluje plukovník.

První dodávky nesoucí značku Made in Italy přicházejí do lékáren, kde se prodávají pouze na lékařský předpis. Produkt se ostatně velmi liší od rekreačního konopí, poněvadž v lékařství nemá ani tak význam tetrahydrocannabinol (THC), který tak přitahuje kuřáky, jako další kanabinoidy, zvláště CBD, který působí proti zánětům.

Produkce italské armády má tedy mnohem méně THC a mnohem více CBD, než konopí prodávané v ulicích či dokonce než konopí vyráběné v Nizozemsku, které italští lékaři dosud předepisovali.

V Itálii bere podle odhadů léčebné konopí 2000 až 3000 lidí. Konopí může ulevovat od bolesti těm, kteří trpí roztroušenou sklerózou nebo nevolností vyvolanou chemoterapií. Ministerstvo zdravotnictví rovněž uvádí, že konopí je účinné proti glaukomu nebo proti nechutenství u anorektiček nebo u HIV pozitivních.

Konzumace konopí z důvodů nemoci je v Itálii povolena od roku 2007, ale mnozí lékaři je váhají předepisovat v obavách, že pacienti nebudou dodržovat dávkování či způsob užívání. "Mají strach z vedlejších účinků, mají strach převzít zodpovědnost, mají strach ze všeho," říká s trpkostí lékárník Pierluigi Davolio z Florencie, který je přesvědčen, že konopí má v jeho lékárně své místo.

Stejně jako v mnoha jiných zemích si v Itálii lékaři a pacienti začínají v posledních letech uvědomovat význam léčebného konopí. Davolio prodá asi 300 přípravků za rok, často pacientům, kteří si dříve konopí obstarávali u dealerů.

Projekt konopí Vojenského chemického a farmaceutického ústavu založeného v roce 1853 má kontrolovaně reagovat na rostoucí poptávku. Zřízeny byly dva skleníky a v každém z nich je stovka rostlin. Další dva mají být brzy zprovozněny, aby letos produkce dosáhla 100 kilogramů.

"Jsme teprve v experimentální fázi," vysvětluje Davolio, zatímco plukovník Medica již uvažuje o diverzifikaci produkce tak, aby byla uzpůsobena k léčbě různých chorob.

Ve sklenících se teplota pohybuje od 20 do 28 stupňů. Konopí vyroste do tří měsíců, zatímco ve venkovním prostředí by to byl celý rok. Růst podporuje silné umělé osvětlení a Mozartova hudba, o které se soudí, že růstu prospívá.

Když jsou lístky sklizeny, suší se a drolí a pak jsou vystaveny gama záření, aby se odstranily všechny patogenní látky.

Plukovník Medica pacientům zásadně nedoporučuje, aby si z terapeutického konopí balili jointy. "Studie prokázaly, že hoření znehodnocuje aktivní látky," vysvětluje. Ministerstvo zdravotnictví doporučuje inhalaci, anebo starý dobrý odvar.