Washington - Když byl bezpečnostní agent Steve první den v práci, návštěvníci obchodního a rezidenčního centra, kde hlídkoval, ho srdečně zdravili. Někteří se s ním i fotili. Všechno šlo dobře až do doby, než spadl ze schodů a skončil utopený ve fontáně. Steve byl bezpečnostní robot K5, nasazený v elegantní čtvrti Georgetown ve Washingtonu. Jeho nehoda z poloviny července, kterou uživatelé internetu v žertu nazývali sebevraždou, mu vynesla na sociálních sítích okamžitou slávu. Robot se pak vrátil do Silicon Valley do sídla firmy Knightscope, která ho vyrobila, a jeho místo hlídače zaujala jeho "sestra" Rosie.

Zástupkyně firmy spravující čtvrť Allison Johnsonová řekla, že nájemcům i obyvatelům přítomnost robota vyhovuje. "Je fajn mít oči navíc. Vypadá to, že roboti budou velkou posilou bezpečnostního týmu," citovala Johnsonovou agentura AFP.

Podle některých odborníků na nové technologie představují stroje jako Steve i přes různé nehody budoucnost bezpečnostních a pořádkových služeb. Kalifornský startup Knightscope proto vybral 17 milionů dolarů (asi 374 milionů Kč) a sestavil tým specialistů na robotiku, bezpečnost, umělou inteligenci a výrobu aut. Firma byla založena po "tragických událostech na Sandy Hook a v Bostonu", uvádí její internetová stránka s odkazem na střelbu na základní škole v roce 2012 a na dvojitý atentát během maratonu v Bostonu v roce 2013.

Roboti nemají nahradit lidi, ale pomáhat osobám pověřeným dohledem na veřejný pořádek, uvádí Knightscope. Všechny stroje jsou vybaveny panoramatickými a infračervenými kamerami, mikrofony, senzory schopnými zachytit přítomnost blízkých objektů a dalšími technologiemi, které jim umožňují například přečíst poznávací značku auta. Díky softwaru k detekci anomálií mohou odhalit případné bezpečnostní hrozby a zalarmovat úřady.

Společnost Knightscope podepsala smlouvu s jednou bezpečnostní agenturou. Metr a půl vysoké roboty K5 a jejich menší "bratrance" K3 určené pro pohyb v interiéru nasadila v několika budovách. Jednou z hlavních výhod pro klienty je snížení nákladů na bezpečnost. Průměrná cena použití robota na jednu hodinu je sedm dolarů (zhruba 154 Kč).

V této oblasti působí také další firmy, například Cobalt Robotics, jejíž roboti hlídají interiéry v Kalifornii, a to převážně v noci a o víkendech. Tyto stroje "mají inteligenci samořízených vozidel, ale jsou naprogramovány pro zajišťování bezpečnosti ve vnitřních prostorách", uvedl spoluzakladatel Cobalt Robotics Travis Deyle. Dříve pracoval jako inženýr ve výzkumném zařízení Google X.

Celá flotila robotů může být nasazena ve výškovém domě a ovládána z kontrolního stanoviště. "Hledají něco, co by tam nemělo být, různé úniky. Když něco zjistí, upozorní člověka," uvedl Deyle. Sektor je podle něj zatím ještě v plenkách, ale očekává se jeho rychlý rozvoj. K němu by měl přispět pokrok ve vývoji levných senzorů a umělé inteligenci a také dobré bezdrátové připojení.

"Budeme svědky rozvoje robotů vyvinutých speciálně pro různé úkoly," soudí analytik J.P. Gownder ze společnosti Forrester Research specializované na robotiku. "Roboti nepociťují únavu jako členové ostrahy. Toto povolání je psychicky náročné. Dlouho se neděje nic, než se něco stane."