Chicago (USA) - Sexuální zneužívání, bránění ve spánku a nejrůznější ponižování nováčků na amerických univerzitách může skončit až smrtí. V kampusech se brutální "křtění" prváků stalo docela běžnou záležitostí, píše agentura AFP.

Násilná smrt devatenáctiletého Timothyho Piazzy na Pensylvánské univerzitě letos v únoru rozvířila diskusi o nečinnosti úřadů tváří v tvář rostoucímu násilí, které provází tento rituál při vstupu do života na univerzitě.

Mladý muž musel při "křestu" při vstupu do univerzitního bratrstva vypít tolik alkoholu, že dvakrát spadl ze schodiště a těžce se zranil. Zemřel na poranění sleziny a vnitřní krvácení.

Jeho umírání natočily bezpečnostní kamery uvnitř budovy bratrstva Beta Theta Pi. Piazza se svíjel bolestí celých 12 hodin, aniž mu někdo pomohl, uvedli prokurátoři zabývající se tímto případem.

Studie vědců z Mainské univerzity odhalila, že tento problém je na všech amerických univerzitách. Více než polovina studentů z univerzitních bratrstev uvedla, že musela podstoupit "křest" v podobě pití alkoholu, ponižování, izolace, bránění ve spánku a sexuálního násilí.

Jeden kandidát na vstup do bratrstva na Princetonské univerzitě v New Jersey byl nucen vypít půl litru chrchlů. Byl zbičován a musel plavat nahý ve zmrzlém rybníku.

Osmnáctiletý Maxwell Gruver, student prvního ročníku na Louisianské státní univerzitě, zemřel letos v září. Do nemocnice byl převezen přímo z bratrstva a lékaři v jeho krvi zjistili šestinásobné překročení legálního procenta alkoholu v krvi. O případu psala americká média.

Tradice křtění nováčků je v americkém univerzitním životě pevně zakořeněna a kampusy ji nedokážou vymýtit, vysvětluje Peter Lake, ředitel Center for Excellence in Higher Education Law and Policy na Stetsonské univerzitě.

Když vstupují na univerzitu, ocitají se mnozí studenti poprvé daleko od domova a chtějí se začlenit do společenství, kde je alkohol, jehož konzumace je do jednadvaceti let zakázána, hlavní složkou společenského života.

Bratrstva studentů především umožňují svým členům zapojit se do sítě zajišťující pomoc a známosti, když pak vstupují do profesionálního života.

Avšak smrt Timothyho Piazzy možná situaci změnila. Jeho univerzita zavedla posílenou kontrolu organizací označovaných jako řecké, tedy bratrstev a sesterstev. Další univerzity přijaly podobná opatření.

"Na univerzitách se mnohem více výchovy věnuje boji proti pronásledování a sexuálnímu násilí, než proti křtění nováčků," vysvětluje Elizabeth Allenová, spoluautorka studie Mainské univerzity.

Proti deseti studentům Louisianské státní univerzity bylo zahájeno vyšetřování ve věci úmrtí Maxwella Gruvera. Jeden z nich byl obviněn ze zabití z nedbalosti. Čtrnáct členů studentského bratrstva Pensylvánské univerzity je obviněno z trestného činu.

Autor knihy o křtění nováčků Hank Nuwer, který zaznamenal úmrtí spojená s tímto obřadem v amerických kampusech od roku 1838, není příliš optimistický.

"Jen málo lidí jde do vězení. Univerzity musejí převzít více zodpovědnosti. Nečekejte, že se lidé poučí ze svých chyb," říká.