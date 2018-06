Nápis "Scotland welcomes you" (Skotsko vás vítá).

Nápis "Scotland welcomes you" (Skotsko vás vítá). ČTK/AP/Matt Dunham

Londýn - Chcete rozšířit řady skotské šlechty? Ve Skotsku vznikl skutečný sektor, který umožňuje obyčejným lidem, aby se stali šlechtici, alespoň na papíře, když si koupí titul, píše agentura AFP. Společnost Highland Titles tak povýšila na šlechtice nejméně čtvrt milionu lidí v zemích tak vzdálených, jako je Austrálie, Kanada či Rusko.

Za pouhých 29,99 liber (asi 880 Kč) může kdokoli získat certifikát, kterým se mu uděluje titul lord, laird nebo lady společně s vlastnictvím malého pozemku o rozloze asi 0,093 metru čtverečního v majestátních horách Skotské vysočiny. Cena roste v závislosti na získané ploše půdy.

Peter Bevis, generální ředitel společnosti sídlící na Normanských ostrovech, vysvětluje, že zisk, jehož výše není známá, je věnován na zachování přírodních zdrojů. A zákazníci podle něho dobře vědí, že nejsou pravými aristokraty.

"Všichni by chtěli být 'malým lordem' na kousku půdy. Kupci si nečiní nároky na to, aby se stali velkými vlastníky půdy nebo rivaly velkých skotských klanů," říká.

Kousky prodané půdy zůstávají ve vlastnictví Highland Titles. "Ve Skotsku nemůžete legálně vlastnit ani píď půdy," zdůrazňuje místní poslanec Andy Wightman, expert na pozemkovou reformu. "Na internetu si lidé mohou koupit co chtějí. Někteří si kupují kousek Měsíce a podobně. Když je to baví, je to jejich věc," dodává.

Asi stovka "lords a ladies", které povýšila společnosti Highland Titles na šlechtice, navštívila v květnu "svůj" pozemek v údolí Glencoe.

"Děláme to jen pro legraci. Je pěkné patřit ke skupině sympaťáků, kteří se snaží zlepšit svět," vysvětluje třiasedmdesátiletý Nizozemec Steven Scholte.

Jednatřicetiletá Victoria Zohnerová z Kanady soudí, že to nebyly vyhozené peníze a že je vidět, co se tady udělalo.

Majitelé místních obchodů si mnou ruce radostí z tohoto přílivu turistů, kteří tu v průměru utratí asi 350 liber (10.000 Kč).

"Přinášejí do regionu významnou aktivitu. Lidé sem přijíždějí, aby se podívali na půdu, kterou koupili. Jestli si chtějí říkat lord a lady, je to jejich věc," zdůrazňuje majitel jednoho obchodu David Cooper.

Avšak Elizabeth Roadsová, konzervátorka archívů u Dvora lorda Lyona, heraldického úřadu pro Skotsko, konstatuje, že se mnozí kupci titulu mylně domnívají, že jsou skutečnými šlechtici.

"Šlechtický titul si nemůžete koupit. Nemůžete zaregistrovat koupi půdy do skotského katastru, který jediný prokazuje vlastnictví půdy. Je to jen kousek papíru, který jste dostali jako doklad o tom, že jste přispěli na dobrou věc," říká.

Jedinou možností je podle ní koupit si feudální baronský stav, který není spojen s půdou.

Baronský stav původně udělovali skotští králové a byl spojen s velkými pozemky. S tím však skoncovala reforma vlastnictví půdy, kterou v roce 2004 schválil skotský parlament. Polovinu pozemků ve Skotsku vlastní méně než 500 osob.

Brian Hamilton, zakladatel společnosti Scottish Barony Titles, uvádí, že jsou dnes na prodej dva baronské statky, každý za 85.000 liber (2,6 milionu Kč). Jedná nyní s čínským zájemcem.

"Proč by si kupovali ferrari? Někteří lidé se jen chtějí cítit dobře. Když si koupí titul, chtějí tím někteří upevnit vztah ke Skotsku, jiní si myslí, že je to sympatická myšlenka. Další soudí, že to pomůže jejich obchodům. Nejsem o tom přesvědčen, ale nejsem tady proto, abych je od toho odrazoval," říká.