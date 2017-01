Paříž/ Londýn/ Frankfurt - Světové aerolinky začaly po migračním výnosu nového amerického prezidenta Donalda Trumpa odmítat pasažéry ze zemí, kterých se týká dočasný vstup na území USA. Francouzský dopravce Air France podle britského deníku The Daily Telegraph oznámil, že na palubu svých strojů odteď nevpustí cestující z dotčených zemí s letenkou do USA z Paříže nebo přes Paříž nehledě na to, z jaké země nebo letiště měli odlétat. Pro televizi LCI pak mluvčí Air France upřesnil, že požadavku americké strany se musejí podřídit všechny aerolinky.

Asi deset cestujících, kteří už byli na cestě, přepravily podle něj Air France do zemí původu na své náklady.

To ČTK potvrdil i zdroj z letecké dopravy. Podle něj platí mezinárodní pravidlo, že pokud dopravce přepraví do určité země pasažéra, který nemá v pořádku všechna povolení pro vstup do dané země, je přepravce povinen na vlastní náklady dopravit cestujícího zpět do místa odletu.

Francouzské rádio RTL s odvoláním na zástupce společností Air France, Swissair nebo KLM uvedlo, že je na dopravci, aby rozhodl, zda cestujícímu umožní vstup na palubu.

Zprávy o pasažérech mířících do Spojených států, kteří se nedostali do letadel, přicházejí také z Frankfurtu nad Mohanem, Amsterodamu, Káhiry, Bejrútu a dalších měst. Někteří pasažéři uvízlí ve Frankfurtu se už vrátili do vlasti, napsal s odvoláním na policii server hesenského rozhlasu. Na letišti se neodehrály ani žádné protesty a německá letecká společnost Lufthansa podle agentury DPA pouze uvedla, že se na ni vztahuje závazek nařízení dodržovat.

Britské aerolinky British Airways podle britského tisku oznámily, že pasažérům, kterých se nové opatření americké administrativy dotklo, vrátí peníze nebo jim letenku přesunou na jiný termín.

České aerolinie (ČSA) zatím neobdržely od svého amerického partnera, společnosti Delta Airlines, žádné informace ani požadavky v souvislosti s Trumpovým nařízením, sdělil dnes ČTK mluvčí ČSA Daniel Šabík. ČSA pravidelné spoje do Spojených států neprovozují, je nutný přestup v jiném evropském městě.

Trump v pátek do odvolání zakázal vstup do USA migrantům ze Sýrie. Trumpův příkaz dále na 90 dnů zakazuje vstup do USA všem lidem ze zemí, s nimiž jsou spojeny obavy z terorismu. Omezení týkající se Íránu, Iráku, Libye, Somálska, Súdánu, Sýrie a Jemenu se má uvolnit až po zpřísnění prověrek a přezkoumání mechanismu přijímání migrantů.

Americký soud ale v sobotu dočasně zakázal vyhošťování cizinců, kteří již jsou na území Spojených států a vztahuje se na ně migrační výnos. Soud ochránil před výkonem Trumpova příkazu až několik stovek lidí, které úřady většinou zadržely na letištích s platnými americkými vízy a hrozila jim deportace.