Kanadská skupina Simple Plan vystoupila 2. září v Praze se svým novým albem Get Your Heart On. ČTK/ČTK

Praha - Čtvrtý ročník festivalu Aerodrome, který se uskuteční 11. června na Letišti Letňany, nabídne vystoupení Simple Plan, Machine Gun Kellyho, Enter Shikari a Royal Republic. Do České republiky se tito interpreti vracejí opakovaně. Již dříve ohlášenou hvězdou akce je americká rocková skupina Linkin Park, která se do metropole vrátí po deseti letech. ČTK o tom dnes za pořadatele informovala Kateřina Dědková.

"K uvedeným účastníkům přibude zhruba do měsíce ještě jedno jméno, které bezmála desetihodinový hudební maraton na Letišti Letňany zahájí," uvedla Dědková.

Kanadská punkrocková kapela Simple Plan loni v březnu v pražské Malé sportovní hale představila novou desku Taking One For The Team. Její bezmála dvacetiletá kariéra je lemována pěti studiovými alby, která jí vynesla více než tři desítky nominací a dvanáct výher řady prestižních hudebních ocenění. Singly této skupiny pravidelně okupují přední příčky rozhlasových hitparád.

Po roce se do Čech na festival vrátí Richard Colson Baker známý pod přezdívkou Machine Gun Kelly (MGK), kterou si vysloužil za (kulometnou) rychlost, jakou rapuje. Po loňském vystoupení na festivalu Rock for People v Hradci Králové v České republice opět nabídnou svůj pestrý hudební styl britští Enter Shikari, kteří jsou označováni za průkopníky takzvaného electronicoru. Švědští Royal Republic své moderní pojetí rokenrolu tuzemskému publiku předvedli poprvé v roce 2011 a získali si tolik příznivců, že každý jejich koncert v ČR bývá vyprodán.

Aerodrome v uplynulých letech přivezl do Česka například Metalliku, System Of A Down, Korn, Alice in Chains nebo Limp Bizkit. Více informací se nachází na www.aerodrome-festival.eu.

jir mal