Tradiční výrobce českých letadel Aero Vodochody změnil v roce 2016 strategii. Rozhodl se posunout od letecké společnosti s dodávkami letadlových komponentů pro zahraniční výrobce a pracuje na tom, aby se opět stal výrobcem vlastních vojenských letounů.

„Poslední skutečně vojenský letoun byl vyroben v roce 2003. Aero však má velmi důležité dědictví, společnost vznikla před téměř sto lety. Držela téměř sedmdesátiprocentní podíl ve výcviku letců na celém světě. Proto jsme usoudili, že by bylo škoda nevyužít výhody té neuvěřitelné historie, lidských schopností a kapacit, stejně jako skutečnosti, že firma má skvělé portfolio produktů u cvičných vojenských letadel,“ uvedl výkonný viceprezident Aero Vodochody Marco Venanzetti v rozhovoru pro speciál “Česká letadla píšou dějiny. Už 100 let”, který vydala ČTK v servisu Protext.

„Konkrétně jde o modely L-39 a L-159. V případě toho prvního pracujeme na kompletně nové verzi, kterou si žádá trh na dalších 15 let. Má jít o nový cvičný letoun, na němž se budou zaučovat mladí piloti pro nové generace bojových strojů,“ dodal Venanzetti.

Takže L-39NG není oprášená a doplněná původní verze L-39 Albatros?

Určitě ne, je to zcela nový letoun. Přemýšlíme o jeho pojmenování, třebaže to není na pořadu dne. Zcela jsme změnili kostru, design, systémy, hlavní díly, způsoby vstřikování paliva, motory. Je to úplně nové letadlo, které si bere ze staršího předchůdce jeho aerodynamický koncept. Ten se osvědčil a je oceňován po celém světě. Stovky L-39 pořád létají, takže jsme rozhodli tento odkaz zachovat.

Bylo to obtížné, rozjet takto nový program?

Ano, vyžádalo si to velké nasazení tvůrců, výrobních kapacit a investic. To byl důvod, proč se prezident a CEO Giuseppe Giordo rozhodl založit samostatnou firemní organizaci, jež se věnuje výhradně tomuto projektu. Zároveň nám tento program dovoluje, abychom šli zpět do vojenského byznysu, což z nás udělá zase jednou velkého hráče v tomto odvětví. Už nyní se spousta zemí živě zajímá o to, co chystáme.

Když mluvíme o výcviku, řešení, která nabízíme, to nejsou pouze letadla. Výcvik je komplexní záležitostí, je o strojích, simulátorech, pozemním zázemí, o výcvikových systémech, o výuce studentů přímo v kokpitech. Nerozvíjíme letoun, nýbrž celý tréninkový koncept. Spojujeme všechny prvky moderního výcviku, jenom samotné letadlo nestačí.Usilujeme o vytvoření takové strategické linie, která by vydržela dalších 20 až 30 let. Klademe důraz na nové metody výuky, nové technologie, na nové marketingové nástroje, e-learning, na požadované dovednosti. To je velký úkol a rádi bychom ho zvládli na 100 procent.

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi trhy civilního a vojenského letectví?

První z nich stojí převážně na inženýrství a průmyslové výrobě. Vývojové možnosti nejsou nijak značné a výroba je z velké části rozptýlena do množství podobných, často spolu soupeřících společností. Zato vojenský byznys je zcela jiný ve smyslu technologické návratnosti, celistvosti projektů a rovněž pokud jde o image firmy. K tomu je zapotřebí mít pod kontrolou celý dodavatelský řetězec a pracovat s koncovými zákazníky. Každý vývojový projekt je spojen s velkým inženýrským úsilím, s využitím velkého množství letitého know-how. Silná letecká společnost se bez takového oboru nemůže obejít. Aero chce mít 70 procent vojenských prodejů a 30 procent civilních. Do současnosti tomu bylo naopak, 70 procent civilních ku 30 procentům vojenských. Převrácení tohoto poměru je jedinou možností, jak nastavit dlouhodobě co nejvíce udržitelný firemní model.

Civilní sektor zajišťuje produkci, dlouhodobé kontrakty; tento trh je velmi stabilní řekněme na dobu 20 let. Vojenská oblast je naopak velmi pohyblivá, někdy za měsíc prodáte 10 letadel, a za celý další rok ani jedno. Na civilním letectví se dá stavět, proto ho chceme zachovat. Zároveň v něm sledujeme nové výzvy. Díváme se po novém výrobním programu, ale takovém, který by nás někam posouval a dával nám nové možnosti. Přesto si dáváme jako prioritu návrat k vojenskému byznysu. Věříme, že si zasloužíme důležité místo a uznání ve světě vojenských cvičných letounů, protože máme na co navazovat.

Takže bez vojenského byznysu by váš návrat na světové trhy nebyl možný?

Když se podíváte na letecký a vesmírný byznys, najdete v něm velké společnosti s tržbami v řádu miliard eur. Aero v této první lize nehraje a nikdy nebude, naše možnosti nejsou srovnatelné. Ovšem ve vojenském letectví můžeme být globálním hráčem. Můžeme být volbou číslo jedna pro výcvik pilotů, tady je konkurence mnohem menší. Tady je příležitost. I proto jsme se rozhodli pro návrat tímto směrem.

