Praha - Advokátka Michaela Salačová, která podle obžaloby připravila umírajícího seniora o majetek v hodnotě desítek milionů korun, půjde do vězení na 6,5 roku. Trest jí dnes z původních osmi let snížil odvolací Vrchní soud v Praze. Salačová také podle rozsudku nesmí deset let působit v advokacii. Rozhodnutí odvolacího soudu je pravomocné.

Na podvodu, za který jí hrozil až desetiletý trest, se Salačová podílela s dalšími lidmi. Její hlavní spolupachatelce, Štěpánce Kunstové, soud již v únoru snížil trest ze šesti na pět let vězení. Zbylé aktéry potrestal soud loni v lednu podmínkami.

"Důkazy jsou nezpochybnitelné, jde o listiny, které byly předkládány úřadům, kam je podávala sama obžalovaná Salačová," řekla odvolacího senátu Kateřina Jonáková.

Trest Salačové snížila kvůli zdravotnímu stavu její dcery. K tomu se soudkyně nemohla blíže vyjádřit kvůli ochraně soukromí nezletilého dítěte. Upozornila ale, že nejde o běžnou situaci. Kvůli projednávání stavu dítěte bylo dnešní odvolací zasedání z velké části neveřejné, soudkyně vyhlásila veřejně pouze rozhodnutí.

"Obžalovaná dnešního dne sice vyjádřila lítost, po celou dobu trestního stíhání skutek popírala (...), činila vše pro to, aby zabránila odhalení trestné činnosti," vysvětlila soudkyně, proč nesnížila trest výrazněji. Dalším z důvodů bylo například to, že se obžalovaná poškozeným nesnažila nahradit škodu.

Soudkyně zdůraznila i to, že Salačová k trestnému činu zneužila svého postavení advokátky, svedla k němu také další osoby. Soudkyně připomněla, že advokátka zneužila toho, že senior trpěl Alzheimerovou chorobou a že byla faktickou organizátorkou podvodu.

"Soud zvažoval i možnost alternativních trestů. Optimální by byl vzhledem ke zdravotnímu stavu dcery trest domácího vězení, ten je však možné uložit pouze u přečinů," uvedla Jonáková. Dodala, že přemýšlela i nad peněžitým trestem, Salačová však podle soudu doložila, že by ho nebyla schopna uhradit.

Salačová byla před osmi lety správkyní majetku seniora. Tehdy šestaosmdesátiletý muž vlastnil hodnotný majetek. Advokátka ho podle obžaloby nechala podepsat prázdné papíry, pomocí kterých pak majetek převedla na Kunstovou, od které si podle svých slov nechala předpovídat budoucnost.

Poté, co v květnu 2010 muž zemřel, Salačová podle spisu zfalšovala závěť, aby na Kunstovou převedla i zbytek jeho majetku. Obžaloba také tvrdí, že obě ženy vydíraly družku zemřelého, na kterou přepsal jeden ze svých bytů. Celková hodnota majetku, který Salačová podle závěrů policie převedla nebo se chystala převést, dosáhla skoro 30 milionů korun.

Podvod policisté odhalili zejména díky odposlechům a tomu, že se další spolupachatelé - Martin Goga a Marek Pavko - přiznali. Muži podepisovali jako svědci falešnou závěť, s jejíž pomocí chtěly ženy získat seniorův zbylý majetek.

Soud je potrestal dvouletou podmínkou. Stejný trest dostal také Jan Slunéčko, který jako advokát falešné závěti ověřoval. Všichni tři i státní zástupkyně se po vyhlášení rozsudku u pražského městského soudu vzdali práva na odvolání, v jejich případě tedy rozsudek nabyl právní moci loni.