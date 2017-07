Liberec - Netradiční odchov se podařil liberecké zoo, orlí rodiče se starají o mládě hadilova písaře. Adopce mláďat rodiči jiného druhu bývá velmi riziková. ČTK to dnes sdělila mluvčí zoo Barbara Tesařová.

V tomto případě se jako komplikace ukázal nesoulad v komunikaci. "Hadilov je velmi odlišný druh od orla bělohlavého. Pro orly tak bylo v prvních dnech komplikované rozpoznat zvuky malého hadilova a identifikovat jeho potřeby," uvedl kurátor dravých ptáků v Liberci Jan Hanel. Zvuk žadonění o potravu u hadilovů zní podobně jako u orla pískání, které rodiče upozorňuje, že je mláděti zima a je potřeba ho zahřívat. "Během prvních krmení tak ptáče dostalo od pěstounů pouze několik malých soust a místo krmení ho raději neustále zahřívali," uvedl Hanel. Problém dialektu podle něj zkušený orlí pár vyřešil během dvou dní. "Od té doby probíhá vše standardně a mládě hadilova prospívá," dodal kurátor.

Mládě pochází ze zoo Dvůr Králové nad Labem, která má s odchovem těchto afrických opeřenců bohaté zkušenosti. Dokonce byli první v České republice a na Slovensku, komu se tento druh podařilo rozmnožit. Dvorský pár hadilovů snáší oplozená vejce pravidelně, ale opakovaně se v posledních letech stalo, že snůšku rozbil. "Proto jsme se letos rozhodli vejce odebrat do líhně a pod rodiče umístit umělé podkladky. Plánovali jsme, že jakmile se začne mládě líhnout, vrátíme naklubané vejce do hnízda," uvedl kurátor ptáků ze Dvora Králové Michal Podhrázský.

Pár však dva dny před líhnutím hnízdo opustil a zpět ho nepřilákal ani zvuk líhnoucího se ptáčete. "Umělý odchov u hadilovů není složitý, ale takto odchovaní jedinci nejsou z důvodu imprintingu neboli vtištění vhodní do dalšího chovu," uvedl Podhrázský. Pokud by se o něj od začátku staral ošetřovatel, mohl by mít v dospělosti problém se soužitím s ostatními ptáky svého druhu, výběrem partnera a péčí o potomstvo. Dvorská zoo se proto spojila s Libercem, který má s odchovem ptáčat pod náhradními rodiči velké zkušenosti. "Příkladem může být úspěšná adopce mláděte supa hnědého z ostravské zoo či supa himálajského ze zoo v Ústí nad Labem," uvedla Tesařová.

Orlí pár se od počátku choval ukázkově. "Po podložení samice okamžitě zasedla, začala mládě zahřívat a po patnácti minutách dokonce i krmit. Během hodiny ji na hnízdě vystřídal i samec," řekl Hanel. Jaký bude osud mláděte hadilova písaře, je zatím nejistý. S největší pravděpodobností ale tento lovec jedovatých hadů v liberecké zoo zůstane a rozšíří naši unikátní kolekci dravých ptáků. Od orla se hadilov značně odlišuje. I když dokáže létat, činí tak velmi zřídka. Má velmi dlouhé a tenké nohy, které mu umožňují běhat tak rychle, že jej člověk nedostihne.