Los Angeles - Společnost PricewaterhouseCoopers (PwC), která více než 80 let zajišťovala administrativní chod předávání filmových Oscarů, se dnes omluvila za omyl, který poznamenal nedělní ceremonii. Omylem byl při ní za nejlepší film vyhlášen snímek La La Land.

"Upřímně se omlouváme (tvůrcům snímků) Moonlight, La La Land, Warrenovi Beattymu, Faye Dunawayové a divákům za omyl při vyhlašování nejlepšího snímku. Moderátoři omylem dostali obálku z jiné kategorie a chyba byla rychle opravena. Zjišťujeme, jak se to mohlo stát, a hluboce se omlouváme. Oceňujeme šarm, s nímž jmenovaní, filmová akademie, (televize) ABC a (moderátor) Jimmy Kimmel situaci zvládli," stojí v omluvě firmy PwC.

Nejlepší film měli ohlásit Beatty a Dunawayová. Beatty otevřel obálku a s viditelnými rozpaky prohlížel lístek, na kterém bylo napsáno "Emma Stone, La La Land"; o několik vteřin později Dunawayová se známkami netrpělivosti nad Beattyho váháním oznámila jako nejlepší film La La Land. Stoneová přitom získala Oscara za roli v muzikálu La La Land těsně předtím a ve chvíli mylné ohlášky držela kartu s potvrzením své výhry v ruce.

Podle listu Los Angeles Times existují dvě sady obálek s kartami vítězů ve všech kategoriích. Kožené tašky označené logem PwC s obálkami jsou umístěny každý rok na obou stranách pódia a z nich jsou přidělovány karty moderátorům a těm, kdo ceny vyhlašují. Praxe je osvědčená a slouží k tomu, aby měl večer rychlý a hladký spád.

Beattymu se do ruky dostala zjevně karta, která byla určená pro vyhlašování v kategorii nejlepší herečky.

I když se na omyl přišlo záhy, na jevišti už děkoval tým tvůrců filmu La La Land. Producent Jordan Horowitz se však v jedné chvíli chopil mikrofonu a prohlásil: "To byl omyl. Moonlight, lidi, vy jste vyhráli. To není žert."

Podobný případ s chybným vyhlášením vítěze při slavnostním ceremoniálu se odehrál v prosinci 2015 při finálovém večeru Miss Universe. Moderátor soutěže Steve Harvey nejprve chybně vyhlásil za novou Miss Kolumbijku Ariadnu Gutiérrezovou. Pak ale musel přiznat, že došlo k omylu, a jako vítězku jmenoval Filipínku s německými kořeny Piu Alonzovou Wurtzbachovou. V září 2010 stihla Kelsey Martinovichová, chybně ohlášená vítězka australské televizní reality show Australia’s Next Top Model, pronést i děkovnou řeč. Krátce poté však moderátorka show Sarah Murdochová s omluvou oznámila jiné jméno. Skutečnou vítězkou, o níž v hlasování rozhodli televizní diváci, se tak stala Amanda Wareová.

Zmatky při vyhlašování vítězů zasáhly v minulosti i udílení francouzských hudebních cen NRJ Awards. V roce 2010 byla omylem vyhlášena nejlepší zahraniční kapelou americká skupina Black Eyed Peas. Při ceremoniálu však vyšlo najevo, že místo amerických hiphoperů měla cenu dostat německá skupina Tokio Hotel. Stejný incident potkal ceny i o rok dříve, kdy si ocenění za nejlepší mezinárodní skladbu místo Rihanny omylem odnesla americká zpěvačka Katy Perryová.

Organizátorům oscarového ceremoniálu se letos podařil ještě jeden přehmat. Do videoklipu s udělením Oscara in memoriam australské kostýmové designérce Janet Pattersonové umístili fotku její krajanky, filmařky Jan Chapmanové, která bez jakýchkoli pochyb kypí zdravím. Oscarová akademie si na Pattersonovou vzpomněla, až když zemřela loni v říjnu. Předtím dostala čtyři oscarové nominace, které neproměnila, a to za filmy Piano, Portrét dámy, Oscar a Lucinda a Jasná hvězda.