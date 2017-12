Úvodní zápas čtvrtfinále play off hokejové Ligy mistrů: HC Oceláři Třinec - Brynäs, 5. prosince v Třinci. Zleva Milan Doudera, Michal Kovarčík a Aron Chmielewski z Třince se radují z třetího gólu.

Úvodní zápas čtvrtfinále play off hokejové Ligy mistrů: HC Oceláři Třinec - Brynäs, 5. prosince v Třinci. Zleva Milan Doudera, Michal Kovarčík a Aron Chmielewski z Třince se radují z třetího gólu. ČTK/Ožana Jaroslav

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinečtí hokejisté jsou na dobré cestě do semifinále Ligy mistrů. Proti švédskému celku Brynäs IF uhráli v prvním utkání minisérie play off vítězství 3:1 a v odvetě ve Skandinávii jim tak může za týden stačit i porážka o gól.

Oceláři rozhodli o své výhře až v třetí dvacetiminutovce, kdy třemi góly otočili nepříznivý stav 0:1. "Museli jsem si dávat na soupeře pozor a být trpěliví, protože Brynäs je velmi kvalitní a daří se mu teď ve švédské lize. Čekali jsme proto, až se otevřou nějaké okýnka v jejich obraně, tam byli zranitelní. Nemohli jsme hrát žádný hurá hokej," popisoval průběh utkání třinecký útočník Martin Adamský, který vsítil rozdílovou druhou branku.

Podle Adamského byla klíčovým faktorem zvládnutá oslabení. "Důležité bylo, že jsme ustáli jejich přesilovky," řekl. "Bylo vidět, že přesilovky mají kvalitně sehrané. Měli jsme štěstí, ale ustáli jsme to a to asi zlomilo zápas."

Kritickou pasáží pro Oceláře byla druhá polovina druhé části. Hosté vstřelili gól a měli více ze hry. "Tam nás ale znovu neskutečně podržel Šimon Hrubec. Pokud by to byla fotbalová Liga mistrů, doporučím ho do Barcelony," smál se Adamský. Třinecký gólman má v Lize mistrů fantastická čísla a v osmi utkáních pustil jen sedm gólů.

Třinečtí už jsou postrachem švédských klubů. V osmifinále vyřadili Malmö, v základní skupině si poradili s HV 71. Teď mají nadějně rozehránou i partii s poraženým finalistou uplynulého ročníku nejvyšší švédské soutěže.

"Je to výborný základ, ale u nich to bude těžké. Mají dvakrát tak velké hřiště, takže musíme hrát stejně jako proti ostatním švédským týmům. Rozhodně ještě nic není rozhodnuto. Musíme hrát chytře, když člověk na tom velkém hřišti propadne, je to všude daleko," dodal Adamský.