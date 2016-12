Mistrovství světa hokejistů do 20 let ČR - Finsko: Kristian Reichel (25) a Veini Vehvilainen (31).

Montreal - Gólem 78 vteřin před koncem zařídil útočník Michael Špaček výhru české hokejové dvacítky při vstupu do mistrovství světa v Montrealu nad obhájci titulu Finy 2:1. Devatenáctiletý pardubický odchovanec působící druhou sezonu v Red Deer v zámořské juniorské WHL si po povedené střele pochvaloval práci Adama Musila před brankou Veiniho Vehviläinena.

Špaček se trefil přesně k pravé tyči. "Udělal jsem si oblouček na modrou čáru, překřížil jsem se s bekem a všiml jsem si, že tam ti dva Finové šli s ním, takže se mi uvolnila cesta a akorát jsem se podíval na bránu. Adam Musil tam parádně clonil, já jsem si ještě trošku popojel a snažil jsem se trefit místo, kde gólman nevidí. Adamovi patří velký dík," popsal Špaček vítěznou akci.

Český tým hodil za hlavu finální přípravu v Kanadě, v které měl ze dvou duelů s Kanadou a z jednoho se Spojenými státy americkými tři prohry při skóre 0:17. "Ty tři zápasy před turnajem se nám nepovedly a řekli jsme si, že od nás nikdo nic nečeká a naopak můžeme překvapit. Měli jsme poradu a všechno bylo rozebrané do detailu a já myslím, že jsme dodržovali úplně všechno. Hlavně jsme šli dobře z obrany a hráli jsme jako jeden tým a to si myslím, že rozhodlo," uvedl Špaček.

Podle střelce rozhodující branky jsou Finové se Švédy stále favority základní skupiny A. "Finové patří k nejlepším týmům na světě, je to velké vítězství. My teď máme náskok a jde jen o to, abychom si ho udrželi a poráželi další soupeře," dodal Špaček, který startuje na třetím MS dvacítek stejně jako útočník David Kaše a brankář Daniel Vladař.

Český výběr udělal důležitý krok k základnímu cíli v podobě postupu do čtvrtfinále, do kterého projdou čtyři týmy ze skupiny. "První zápas je klíčový. Říkali jsme si, že od něho se budeme odrážet k dalším utkáním. I když byli Finové favorité skupiny, odvedli jsme výbornou práci a zvládli jsme to. Je to ale první den, první zápas," krotil nadšení David Kaše.

Hokejisté potřebují potvrdit výsledek už v dnešním utkání proti Švýcarsku (19:00 SEČ). "Švýcaři budou mít první zápas ve skupině a navíc měli v přípravě hodně dobré výsledky. Nebude to vůbec jednoduchý zápas. Doufám proto, že budeme hrát dozadu stejně dobře jako proti Finsku a zvítězíme," řekl Kaše.

Podařený vstup do turnaje si pochvaloval i kapitán Filip Hronek. "Žádná panika po přípravě nebyla. Trenéři nám říkali, ať se víc tlačíme do brány. Sedli jsme si k tomu i s kluky a řekli si, že to takhle dál nejde," prohlásil zadák Saginawu z OHL.

"Vždy je důležité dát gól dřív než soupeř. Po něm z nás vše opadlo, uklidnil nás, protože ze začátku asi u každého nervozita byla," uvedl obránce Ondřej Vála, který se v průběhu první třetiny po zranění Davida Kvasničky zařadil do sestavy z pozice sedmého beka. "Rychlé vyrovnání nás nepoložilo a až do konce zápasu jsme hráli naši hru. Takticky jsme to zvládli dobře," pochvaloval si Vála.