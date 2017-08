Praha - Chorvatsko bude letos podle Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK) stejně jako loni opět nejoblíbenější destinací českých turistů. Asociace odhaduje, že do něj vyrazí na 850.000 Čechů, loni jich bylo 828.000. Uvedli to dnes její zástupci na tiskové konferenci. Chorvatsko žebříčku dovolených vévodilo zhruba 20 let. Předloni však na Slovensko vyjelo meziročně o tři čtvrtiny českých návštěvníků více, takže se v roce 2015 dostalo na pomyslnou první příčku.

Podle ACK se v last minute zájezdech stále více prodává dovolená u moře, proti loňskému roku jde o nárůst o desítky procent. Sezona by tak měla být rekordní pro všechny cestovní kanceláře, počet prodaných zájezdů do konce července meziročně stoupl o 27 procent. Podle asociace je stále větší zájem o letecké zájezdy, a to i právě do Chorvatska, zvláště do jeho jižních částí.

V předprodejích bylo letos největší zvýšení u zájezdů do Egypta a Itálie, v last minute sezóně pak u Turecka a Tuniska. V loňském roce nebyl však zájem o Egypt velký, proto je procentuální porovnání podle asociace zavádějící, šlo však o více než dvojnásobek loňských čísel. Letos se podle asociace zájem o Egypt nesnížil ani po vraždě Češky, která zemřela v červenci v Hurgadě.

Možnost pro rozšiřování nabídky vidí asociace například v Albánii, kam jsou zájezdy levnější. Masový turismus se tam podle ředitele Čedoku Jana Koláčného teprve rozvíjí.

Počet prodaných zájezdů by mohl růst i do Španělska. V srpnu ale například stovka obyvatel Barcelony protestovala proti nárůstu turistiky v regionu. Loni tam zamířilo 182.000 Čechů, letos by to mohlo být až kolem 200.000 lidí.

Podle místopředsedy asociace Zdeňka Kříže by mohlo být řešením nárůstu počtu turistů prodloužení sezóny a tedy rozmělnění jejich počtu v delším časovém obdobím. Toho by se v českých podmínkách dalo podle něj dosáhnout rozdělením letních školních prázdnin například na dvě etapy podle regionů, jako je tomu u jarních prázdnin.

Rozšiřování sezony je podle asociace vidět už letos, kdy roste zájem o zájezdy v září a říjnu. Letos jsou na toto období stabilní prodeje cest do Turecka, Tuniska, Egypta nebo na Kanárské ostrovy.