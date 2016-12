Dauhá - Fotbalisté AC Milán v italském Superpoháru porazili Juventus Turín na pokutové kopy a získali první trofej za posledních pět let. Naposledy slavili v roce 2011 právě v Superpoháru, který vyhráli už posedmé a vyrovnali tak maximum Juventusu.

Juventus, který v minulé sezoně získal v Itálii double, v úvodu potvrzoval na neutrálním hřišti v katarském Dauhá roli favorita a v 18. minutě se ujal vedení. Po rohovém kopu se prosadil stoper Giorgio Chiellini. Šlo už o třetí velkou šanci turínského celku. Jenže Milán se dostal do hry a ještě do poločasu srovnal, když centr usměrnil hlavou v těžké pozici do branky Giacomo Bonaventura.

Milán mohl jít i do vedení, ale Alessio Romagnoli po změně stran trefil jen břevno. Šance se střídaly na obou stranách, Sami Khedira neuspěl se střelou z dálky, na milánské straně zase dvakrát nedokázal dostat míč do sítě ve slibné pozici Carlos Bacca.

V prodloužení sice rozvlnil síť Juventus, ale Patrice Evra při tom stál v ofsajdu. "Stará dáma" rovněž neuspěla s žadoněním o pokutový kop.

Rozhodnout tak musel až penaltový rozstřel. V první sérii neuspěl milánský útočník Gianluca Lapadula, který nevyzrál na brankáře Gianluigiho Buffona, hrajícího jubilejní 600. zápas za Juventus. Jenže vzápětí nevyužil výhodu Mario Mandžukič a napálil jen břevno.

Další střelci byli úspěšní až do poslední série, ve které vychytal Paula Dybalu mladý milánský gólman Gianluigi Donnarumma a Mario Pašalič rozhodl o triumfu AC.

Milánský celek, který patří k nejúspěšnějším týmům Evropy, neboť sedmkrát vyhrál Ligu mistrů, se od roku 2011 trápil a v Superpoháru startoval jen jako poražený finalista Italského poháru. Aktuálně je v italské lize až pátý.

Italský fotbalový Superpohár v Dauhá:

Juventus Turín - AC Milán 1:1 po prodl. (1:1, 1:1), na pen. 3:4

Branky: 18. Chiellini - 38. Bonaventura.