Praha - Absurditou roku 2017 zvolila podnikatelská veřejnost povinnost odvést daň z přidané hodnoty i z neproplacených faktur. Podnikatelé vybírali do konce dubna ze sedmi byrokratických absurdit, mezi kterými byly například informační cedulky k elektronické evidenci tržeb, celý stavební zákon či proplácení některých administrativních úkonů papírovými kolky. Výsledek dnes vyhlásil za organizátory soutěže prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Podle mluvčí Generálního finančního ředitelství Petry Petlachové jde o zákon, kterým se řídí všechny státy Evropské unie.

"Daň mohou (podnikatelé) sice žádat zpět, ale jen za určitých okolností. Podnikatelé musí daň z nezaplacených faktur platit hned. Žádný pardon kvůli tomu, že čekají na peníze od svých dlužníků, neexistuje," napsala pražská pobočka komory v nominaci na negativní ocenění.

Podle Petlachové podléhá systém daní z přidané hodnoty v EU významné harmonizaci, zejména podle evropské směrnice. "Tato evropská směrnice je samozřejmě implementována jak do daňových předpisů států EU, tak i do našeho zákona o DPH," sdělila ČTK Petlachová. "Absurdita" roku je proto podle ní vlastní nejenom České republice, ale všem členským státům unie.

"Výhra v anketách či obdobných ocenění bývá zpravidla spojována s pozitivním vnímáním, nicméně opakované vítězství anticeny - Absurdita roku, samozřejmě nepotěší. Je škoda, že je tato cena namířena na finanční správu, neboť činnost finanční správy doznává poslední dobu významných změn a pracovníci správce daně dělají vše pro to, aby činnost 'berňáku' byla pro poctivé subjekty co možná nejjednodušší a nejdostupnější, za což jim patří velké díky a zcela jistě by si za svou dobře odvedenou práci zasloužili i veřejné pozitivní ocenění," dodala mluvčí.

Podle Dlouhého není v posledních týdnech největším podnikatelským problémem nedostatek pracovních sil, ale kombinace velké administrativní a byrokratické zátěže spolu s nízkou transparentností legislativy. "Lidé se v tom nevyznají," řekl.

Dále poznamenal, že se komora snaží ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu o zmenšování byrokratické zátěže, v posledních letech se to však nedaří. "Převládá naprosto absolutně názor, že podmínky pro podnikatele se zhoršují, ne že se zlepšují nebo zůstávají stejné," dodal na adresu kabinetu premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD).

"Člověk se nemůže ubránit bonmotu, že uzávěrka byla příliš brzo," dodal prezident komory. Jinak by podle něj byl největší absurditou roku vývoj politické situace v posledních deseti dnech.

Anketa je součástí podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku a Česká spořitelna Živnostník roku. Jejich smyslem je snaha o zlepšení podnikatelského prostředí v ČR. Absurdita roku má za cíl upozornit na zbytečné a často nesmyslné administrativní povinnosti a nařízení, které úřady ukládají podnikatelům. Loni se absurditou roku stalo kontrolní hlášení k DPH.