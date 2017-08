Brno - Nejlepší čas v kariéře na Masarykově okruhu si dnes zajel motocyklista Karel Abraham. V královské kategorii MotoGP se v kvalifikaci poprvé dostal pod hranici 1:57 minuty a obsadil 17. místo. Do nedělního závodu odstartuje z šesté řady. Je tak ve hře o bodované pozice, s čímž je spokojený.

"S časem jsem naprosto spokojený, je úžasný. Je nejlepší, který jsem si tady oficiálně zajel, a myslím si, že je výborný a hodně rychlý. Abych se dostal do druhé kvalifikace, tak mi scházela necelá půlvteřina, což taky není moc. Spokojený jsem i celkově," řekl Abraham, který zajel čas 1:56,786. "Samozřejmě, že bych byl radši, kdybych byl o nějakou příčku lepší, ale sedmnácté místo je výborný základ do nedělního závodu," doplnil.

Abraham se do MS vrátil po roce stráveném v závodech superbiků a jeho letošním cílem je bojovat pravidelně o body, což se mu zatím daří. Aktuálně jich má na kontě 20. "Po této kvalifikaci nejsme ze hry o další, ba naopak. A doufám, že se to podaří a nějaké utrhnu," uvedl sedmadvacetiletý jezdec, který v rodném městě startuje v MS podvanácté. A letos je viditelně v pohodě.

"Pořád to prožívám, ale dnes mám za sebou velmi dobrý den. Mám za sebou dobrý tým, který funguje, dobrou motorku a čas i s ohledem na mé soupeře je dobrý. Týmový kolega byl jen o čtyři setiny rychlejší, což není vůbec špatné na to, že má novější motorku. Je spousta jezdců za mnou, což je důležité, a jsme ve hře o body. Proto mám dobrou náladu," uvedl Abraham, který věří, že v neděli prolomí i smůlu. V Brně se mu totiž dlouhodobě nedaří.

Podstatnou roli bude hrát fakt, zda bude na jihu Moravy pršet. Podle předpovědi mělo být v neděli deštivo, nové prognózy už ale hovořily trochu jinak. "Já se na předpovědi vždy díval a dával jsem si hodně záležet, abych věděl, jak má být. Už to ale tak neberu. Nakonec stejně člověk vstane, podívá se z okna a to je nejlepší předpověď. Třeba v pátek mělo být hezky a bylo hnusně, dnes na noc mělo pršet a myslím, že nepršelo. Na neděli hlásili déšť. Urputně sledovat to ale nebudu," dodal Abraham.