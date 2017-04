Termas de Río Hondo (Argentina)/Praha - Motocyklový jezdec Karel Abraham má za sebou úspěšný vstup do sezony mistrovství světa. Sedmadvacetiletý pilot se po dvou letech vrátil do královské třídy MotoGP a v obou závodech se prosadil na bodované pozice. O víkendu se navíc v Argentině zaskvěl druhým místem v kvalifikaci. Po startu z první řady dojel desátý, ale i tak byl maximálně spokojený.

"Před začátkem sezony jsem říkal, že budu spokojený, když budu jezdit na bodech a desítka by byla pecka, což se teď podařilo," řekl Abraham ČTK. Velkou cenu na okruhu v Termas de Río Hondo si užíval od samého začátku. "Úžasné byly už páteční tréninky a v sobotu to byla naprostá pecka, to nikdo nečekal. Říkat ale po kvalifikaci, že bych mohl jet na bednu, bylo moc brzy a nebylo to pravděpodobné. Za desáté místo jsem rád. Závodil jsem s lidmi, se kterými bych měl a byl před těmi, před kterými bych měl být," uvedl realisticky.

Abraham se stal prvním Čechem v novodobé historii MS, který v hlavní kategorii odstartoval do závodu z první řady. "To je věc, na kterou budu, doufám, celý život vzpomínat, že to bylo poprvé, ale ne jedinkrát. Doufám, že se mi to ještě někdy podaří," přál si brněnský rodák. Hned v úvodu Grand Prix ale ztratil a výrazně se propadl.

"Jsem na sebe naštvaný, mohl jsem si polepšit, jenomže ono to nešlo. Nejsem zvyklý jet takhle vepředu a kluci jako Viňales mě přestřelili. A jak mě předjížděli, tam mě trochu vytlačili ven a pak mě předjeli další čtyři. A to se mi stalo dvakrát třikrát a byl jsem vzadu. Mrzí mě, že jsem do toho nešel víc po hlavě, ale vepředu to funguje jinak, než jsem byl zvyklý. Je potřeba se to naučit," přiznal Abraham.

Během závodu se ale posouval výš, i díky několika pádům soupeřů, a nakonec dojel desátý. Málem se zapojil do boje o osmou pozici. "Začal jsem dojíždět i skupinku o 8. místo a byl těsně za nimi, ale klouzal mi zadek. Na výjezdech ze zatáček motorka netáhla. Musel bych do toho jít po hlavě a nemyslím si, že by to teď bylo dobré," poukázal na problémy se zadní pneumatikou.

Jezdec španělského týmu Pull&Bear Aspar má na kontě osm bodů a v průběžném pořadí MS je patnáctý. Během své předchozí sezony v MotoGP v roce 2015 přitom ani jednou nebodoval. A k ideálu měla daleko i jeho loňská sezona v superbikovém světovém šampionátu.

"Minulé dva roky jsem na tom byl psychicky špatně, ale teď mě to naladilo úplně jinak. Je to povzbuzení. Chtěl jsem si vyzkoušet, jaké to bude, když budu mít motorku, která je konkurenceschopná. Jestli jsem dostatečně rychlý pilot, abych jel vepředu, nebo mi to nejde a nepůjde. A věřím, že výsledky v této sezoně mám na to jezdit daleko lépe, než si někteří myslí, nebo než jsem si myslel já," uvedl Abraham.

Seriál MS pokračuje příští týden v USA, český jezdec proto zůstal v zámoří. "Přemýšlel jsem, že pojedu domů, ale vyjde to nastejno. Navíc jsem teď nemusel doma nic nutně řešit," přiznal. V Austinu se pokusí bodovou sbírku opět rozšířit. "Texas není úplná pecka a pro mě to tam bylo vždy obtížné. I tak se tam ale těším a jsem zvědavý, jaké to tam bude s ducati, se kterou jsem tam ještě nejel," dodal Abraham.