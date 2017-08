Brno - Karel Abraham doufá, že konečně prolomí dlouholetou smůlu v brněnských závodech mistrovství světa silničních motocyklů. Z 11 startů na Masarykově okruhu dosáhl sedmadvacetiletý český jezdec pouze třikrát na body, šestnácté místo v dnešních trénincích královské třídy MotoGP ho ale naplnilo optimismem.

"Jelo se mi dnes dobře, jsem spokojen. Vyzkoušeli jsme si trať na mokru i na suchu. V dopolední části jsem očekával lepší výsledek," uvedl Abraham, který v prvním tréninku obsadil dvacáté místo.

"Měli jsme na mokru nějaké problémy. Doufejme, že víme, jak na ně. Prostor na zlepšení bude," dodal brněnský rodák, který se odpoledne na suché trati posunul na šestnácté místo. Oproti ranní části předstihl Francouze Lorise Baze, Itala Andreu Iannoneho, Španěla Tita Rabata a Brita Sama Lowese.

"S tímto výsledkem, časem, průběhem i pozicí jsem naprosto spokojen. I když nás problémy neopustily a řešili jsme je jak v průběhu tréninku, tak i po něm. Máme už plán na zítřek na další zrychlení," uvedl Abraham, který se netají cílem rozšířit na domácí trati svoji dosavadní letošní bodovou sbírku. V MotoGP bodoval v pěti z devíti závodů a v průběžné klasifikaci mu patří 19. místo.

"Budu spokojen s každým umístěním do patnáctého místa. Skvělé by bylo dostat se do desítky nejlepších. To by byl výsledek snů. Vzhledem k síle továrních jezdců by to znamenalo mít velkou porci štěstí. Ale věřím, že už konečně i v Brně se mi začne dařit," doufá Abraham.

Do MotoGP se vrátil po roční epizodě ve světovém šampionátu superbiků s velkým odhodláním a v psychické pohodě. "Mám více zkušeností. Poznal jsem, co znamená jet v jiném, nezávislém týmu. Trochu na mě zatlačili ve změně přístupu. Nebyl špatný, ale nyní dělám některé věci trochu jinak. Věřím, že se to projeví i na výsledcích," dodal Abraham.