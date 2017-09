Misano (Itálie) - Karel Abraham obsadil v kvalifikaci na motocyklovou Velkou cenu San Marina 12. místo a odstartuje do závodu MotoGP ze čtvrté řady. Jakub Kornfeil byl v nejslabší třídě Moto3 dvacátý, což znamená sedmou řadu.

Abrahamovi se na Okruhu Marca Simoncelliho v Misanu vydařila první kvalifikace, v níž obsadil druhé místo a postoupil do druhé části pro dvanáct nejlepších. V ní už čas nezopakoval a zůstal poslední. Zajel nicméně čtvrtý nejlepší kvalifikační výsledek v sezoně.

Pole position získal Španěl Maverick Viňales, jenž o 162 tisícin sekundy porazil lídra mistrovství světa Andreu Doviziosa z Itálie. Třetí byl Španěl Marc Márquez. Abraham na Viňalese ztratil téměř dvě sekundy.

Druhý český pravidelný účastník šampionátu Kornfeil zaostal ve vyrovnanější třídě Moto3 za nejrychlejším o necelou sekundu (932 tisícin). Kvalifikaci vyhrál Ital Enea Bastianini.

"Velká spokojenost. Včera jsme se hodně trápili, takže kdyby mně před kvalifikací někdo řekl, že budu dvacátý, bral bych to všemi deseti. Jasně, když na to pak přijde, začnete přemýšlet, že tu a tam to šlo udělat ještě o něco líp. Myslím, že asi dvě desetiny ještě najít šly," uvedl v tiskové zprávě Kornfeil. "Oproti pátku to byla úplně jiná písnička. Moc děkuji týmu, že jsme našli daleko lepší nastavení. Nicméně zítra nás asi čeká pořádný déšť, tak uvidíme, jak to půjde," dodal český závodník.

Kvalifikace na Velkou cenu San Marina, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Misanu:

Moto3: 1. Bastianini (It./Honda) 1:42,147, 2. Martín -0,173, 3. Mir (oba Šp./Honda) -0,225, ...20. Kornfeil (ČR/Peugeot) -0,932.

Moto2: 1. Pasini 1:37,390, 2. Morbidelli (oba It./Kalex) -0,083, 3. Aegerter (Švýc./Suter) -0,333.

MotoGP: 1. M. Viňales (Šp./Yamaha) 1:32,439, 2. Dovizioso (It./Ducati) 0,162, 3. M. Márquez (Šp./Honda) -0,197, ...12. Abraham (ČR/Ducati) -1,935.