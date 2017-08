Brno - Český jezdec Karel Abraham plánuje v nedělním závodě mistrovství světa silničních motocyklů na Masarykově okruhu v Brně v královské kubatuře MotoGP dosáhnout na bodované umístění. Na domácí trať, která mu v minulosti mnoho štěstí nepřinesla, se vrací po roční přestávce. Minulou sezonu se pokoušel prorazit v seriálu mistrovství světa superbiků.

V Brně na Abrahama čeká už dvanáctý start, ale zatím pouze třikrát dosáhl na bodované umístění. Naposledy před třemi roky, kdy obsadil čtrnácté místo.

"V Brně jsem měl vždy relativně smůlu. Věřím, že se letos situace obrátí a bude se nám dařit. Nepamatuji si takovou pohodu před brněnským závodem," řekl novinářům na dnešní tiskové konferenci Abraham.

Sám neznal odpověď na to, co znamená dařit se. "Nevím. Byl bych rád a pořád se toho držím, když bych zajel na body. A dostat se do desítky nejlepších by byl skvělý výsledek. Když se ale podívám na tabulku jezdců a kolik z nich je továrních, tak na desítku nárok nemám. Je to téměř nemožné. Muselo by mě potkat štěstí. Nebo se něco stát," poznamenal Abraham, který ve svém posledním vystoupení v MotoGP na Masarykově okruhu před dvěma lety bojoval s bolestivě poraněnou nohou a dojel na chvostu výsledkové listiny.

Návrat ze světového šampionátu superbiků do MotoGP pro něj nic převratného neznamenal. "Za rok se nic zásadního nezměnilo natolik, abych byl překvapen. O změnách jsme věděl. Elektroniku máme všichni stejnou. Nyní jezdíme na pneumatikách Michelin. Moje ducati je úplně jiná než před šesti roky. Je lepší," uvedl český jezdec, který vnímá také odlišnou spolupráci se španělským týmem Pull&Bear Aspar.

"Je náročnější, přináší ale pozitiva. Tlačí na mě, abych dělal některé věci jinak. Třeba trénink. Ale i rehabilitaci. Tělo nemám po zranění ramene úplně srovnané a nedělám správně některé pohyby. Snažím se srovnat při jízdě. Může to přinést zlepšení v řádu desetinek sekundy na kolo," poznamenal brněnský rodák, který dlouhou pětitýdenní přestávku v seriálu strávil zajímavým způsobem.

Vyrazil si s kamarádem na desetidenní cestu na motocyklech, spali pod stanem. Projeli Polsko, Bělorusko, Ukrajinu, Moldavsko, Rumunsko, Bulharsko, Makedonii, Kosovo, Albánii, Černou Horu, Srbsko, Bosnu, Chorvatsko a Maďarsko. Najeli téměř sedm tisíc kilometrů.

"Byl to nejlepší způsob, jak si vyčistit hlavu. Celý jeden den jsme strávili v Černobylu. V sedle motocyklu jsem přemýšlel nad školou, prací, závody. Když jsme přijeli na nějaké pěkné místo, tak jsem vnímal krásy krajiny. Problémy mě okamžitě opustily," popsal Abraham svoje zážitky.