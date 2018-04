Brusel - Na dvacet let poslal dnes belgický soud do vězení Salaha Abdeslama, kterého krátce před tím uznal vinným z pokusu o vraždu tří belgických policistů při razii v březnu 2016. Z podílu na teroristických útocích v Paříži v roce 2015, které jako jediný z podezřelých přežil, by se měl Francouz marockého původu u francouzského soudu zodpovídat až v roce 2020. Kromě Abdeslama soud do vězení na 20 let poslal dnes také dalšího obžalovaného islamistu, Tunisana Sofiana Ayariho.

Osmadvacetiletého Abdeslama soud uznal vinným z pokusu o vraždu "s teroristickým charakterem" a nedovoleného držení střelných zbraní. Podílel se podle něj na střelbě na belgické policisty během protiteroristické razie v bruselské čtvrti Forest v březnu 2016. Policie se tehdy Abdeslama pokoušela zadržet kvůli podezření, že se podílel na atentátech z Paříže, které si vyžádaly 130 obětí. Jeden z islamistů, který se s Abdeslamem a Ayarim skrýval v bytě ve čtvrti Forest, zahynul.

Soudkyně bruselského soudu na počátku čtení rozsudku odmítla žádost Abdeslamova obhájce, podle kterého měl být jeho klient obžaloby zproštěn kvůli procesním nedostatkům. Ve snaze dosáhnout nižšího trestu pro svého klienta obhájce Sven Mary Abdeslamův čin označoval také za "spontánní" kriminální čin ve snaze uniknout policii a odmítal spojitost s terorismem. Ani s tím se soudkyně neztotožnila a uvedla, že se spojitost s terorismem podařilo jasně prokázat. Uložením nejvyššího možného trestu dvaceti let za mřížemi vyhověla žádosti státního zastupitelství.

Po prvním neúspěšném pokusu, při kterém došlo ke střelbě, policie Abdeslama dopadla o několik dní později v bruselské čtvrti Molenbeek. Pár dní poté spáchali jiní teroristé na bruselském letišti a v metru útoky, které si vyžádaly 32 obětí.

Abdeslam odmítal u belgického soudu vypovídat. Na počátku procesu pouze prohlásil, že se bude hájit mlčením. Ani dnes na vynesení rozsudku z francouzské vazby nedorazil. Do soudní síně se nedostavil ani další obžalovaný Sofiane Ayari, kterého soud rovněž uznal vinným a uložil mu stejně vysoký trest jako Abdeslamovi. Navzdory jejich nepřítomnosti panují u soudu přísná bezpečnostní opatření.