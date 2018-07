Dolní Vltavice (Českokrumlovsko) - Jak vypadala Dolní Vltavice na Českokrumlovsku a její okolí před tím, než většinu oblasti zatopila lipenská nádrž, ukáže vznikající 3D animace. Projekt vytvářejí manželé, kteří v Dolní Vltavici žijí, pomocí dobových fotografií, svědectví pamětníků a počítačové animace. Spolupracují při tom s přírodovědeckou fakultou pražské Univerzity Karlovy. Velká část Dolní Vltavice i s kostelem zmizela v 50. letech minulého století pod hladinou lipenské vodní nádrže. ČTK o projektu řekli zástupci Turistického spolku Lipensko.

Manželský pár Kondyskových k projektu inspiroval pořad o 3D animaci zaniklého pracovního lágru v Krušných horách, který kdysi viděli v televizi. "Momentálně vytváříme webové stránky www.dolnivltavicezije.cz, kde děláme u jednotlivých objektů jejich popisy," uvedla Ema Kondysková. Dodala, že jednou by ráda zhotovila projekci přímo nad hladinou lipenské přehrady. Pomocí počítačové techniky by tak z vody vystoupily siluety zatopených objektů. "Je to velmi zvláštní pocit, když plavete nebo jedete na loďce a víte, že pod vámi jsou zbytky domů, kde kdysi žili lidé, jak říká básník, místo, kde kostelem dnes proplouvají ryby," řekla.

Podklady pro vznikající 3D animaci získávají manželé od pamětníků. Spolupracují také s českokrumlovským fotoateliérem Seidel, který vlastní sbírku fotografií jihovýchodní části Šumavy. Vizualizace Dolní Vltavice by nemusela být samostatnou připomínkou zatopené oblasti lipenské nádrže. "Projekt se nám stává i inspirací a již s některými dalšími členy Turistického spolku Lipenska přemýšlíme, jak zmapovat a přiblížit lidem, co a kde se vyskytovalo pod hladinou dnešního Lipna. S takovou aplikací v mobilu by plavby po Lipně na jachtách, kajacích, parníku a převozech dostaly úplně nový náboj," řekl předseda spolku Jiří Mánek.