Bez vybudování silného hospodářského pilíře nebudou vztahy mezi Českou republikou a Spojenými státy plnohodnotné, varuje americký velvyslanec v Praze Stephen King. Jeho úřad chce každoročně najít pro obě země dva nové investory a přimět ty současné, aby rozjeli svůj byznys na vyšší obrátky. Tento scénář má vytvořit v obou ekonomikách tisíce pracovních míst.

„Mám vizi pro své české působení, založena je na bázi každého roku, který tady strávím. Pokusím se dosáhnout to, čemu říkám ´2+2+2+2 se nerovná osm, ale tisíce´,“ řekl Stephen King v exkluzivním rozhovoru pro speciální přílohu Česko-americké pouto trvá už 100 let, kterou ČTK vydala ve svém servisu Protext a která je ke stažení ZDE.

Můžete to více přiblížit?

Ta první dvojka, to je můj nástup, rozpoznání prostředí a zajištění dvou nových amerických přímých investorů, kteří by investovali v České republice. Aby měli inspiraci, umínili jsme si, že oslovíme dva už existující velké investory, jako jsou GE, Honeywell či Microsoft, aby se tady ještě více zapojili, prohloubili své investice. Čili dva pro dva nové byznysy, a druhé dva pro přítomné korporace.

A obráceně, chci vidět dva nové české investory, kteří půjdou do USA. Stejně jako vidět každoročně české firmy, které už tam jsou, že svůj byznys dále rozšířily.

Na konci této rovnice se čtyřmi dvojkami by se měly objevit tisícovky nových pracovních míst, které pomohou růstu HDP v obou zemích.

Máte už představu o letošních adeptech do tohoto klíče?

Mohu s potěšením konstatovat, že jsme v tomto směru dosáhli významného pokroku. Výborným příkladem, na němž jsme se podíleli, je investice GE Aviation s příslibem vývoje a výroby nového typu motoru tady v Česku a spolupráce této společnosti s ČVUT. Tento záměr a spojení s vysokou školou vytvoří vysoce kvalifikované pracovní příležitosti a vzdělávací možnosti pro studenty a napomůže celkovému hospodářskému rozvoji země.

Několikrát jste se vyjádřil, že česká ekonomika je z vašeho pohledu v dobré kondici. Jak se tato skutečnost promítá do vaší práce velvyslance-byznysmena?

Začal bych tím, že ekonomika je tady u vás doma opravdu výtečná. Nicméně vztahy České republiky s USA bych zařadil do kategorie dobrých až velmi dobrých. Vidím jako svůj úkol povýšit je do kategorie skvělých. Dali jsme si proto na ambasádě určité cíle, které nám mají pomoc tohoto stavu dosáhnout.

Jaké cíle? A jak se na nich podílíte vy?

V obou směrech. Já tady reprezentuji Spojené státy, musím tudíž snažit pomáhat Američanům, aby investovali v Česku. A naopak, Čechům zase v tom, aby podnikali v USA. Současně to musím vybalancovat. A pokud jde o můj případný odkaz, rád bych se pokusil o vybudování třetího pilíře vzájemných vazeb, čím by ta konstrukce stála na třech nohou.

Tou první je oboustranné přátelství, to je základ. Máme za sebou 100 let solidních, silných, důvěryhodných vztahů, máme tedy co rozvíjet.

Číslem dvě je bezpečnost. Přátele jsou přátelé, jejich vztahy jsou bilaterální a nebilaterální vztahy, já vidím perspektivu v té dvoustrannosti. V Americe máme 50 států, každý z nich má v zahraničí za partnera nějakou zemí. Navazuje s ní vojenské vztahy, využívá k prospěchu obou pozůstatky přistěhovalecké éry. Existuje však jediná země na světě, která má tyto vazby hned se dvěma našimi státy. Je to Česká republika. Má partnery v Texasu a Nebrasce, v obou je silná česká komunita. Tyto vztahy jsou z bezpečnostního pohledu nezbytné, hrají roli ve vojenství, zpravodajství, ve vymáhání práva.

Třetím pilířem, který se budu snažit vybudovat, je ekonomická prosperita. Tato platforma by to celé měla podepřít, zároveň jde o základnu, na níž můžeme stavět dalších 100 let. Důležitost hospodářských vazeb může výrazně stoupnout, je tam co zlepšovat. Cítím to tak, že bez ekonomického pilíře nebudou osy přátelství a bezpečnost plnohodnotnými.

Tady vidím svoji úlohu a přínos. Přišel jsem z byznysu, mám dost zkušeností, umím stanovit i jiné cíle než jsou měřitelné roční ukazatele jako tržby nebo zisk.

Celý rozhovor najdete ve speciální příloze, kterou si můžete stáhnout ZDE.

Stephen B. King:

Velvyslancem USA v České republice byl schválen americkým Senátem 5. října 2017. Je předním veřejným činitelem a podnikatelem, který vybudoval a později prodal firmu na výrobu chemikálií a založil také rodinný investiční podnik. Velvyslanec King vedl v letech 2007-2017 republikánskou stranu ve Wisconsinu.

Na začátku své profesní dráhy velvyslanec King vyšetřoval porušování občanských práv ve Federálním úřadě pro vyšetřování (FBI), pracoval pro americký senátní stálý podvýbor pro vyšetřování. Sloužil také jako zvláštní poradce amerického ministra zemědělství, jeho agendou byl styk úřadu a zemědělských výborů ve Sněmovně a v Senátu. Rozhovory dává zřídka, pro speciál Česko-americké pouto trvá už 100 let si čas udělal a napsal i úvodní editorial.