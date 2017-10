Andorra la Vella - Už jen pět gólů dělí portugalskou hvězdu Cristiana Ronalda od nejlepšího střelce evropských fotbalových reprezentací Ference Puskáse. K maďarské legendě se přiblížil díky 79. trefě v národním týmu, kterou v sobotním utkání kvalifikace mistrovství světa poslal úřadující evropské šampiony do vedení na půdě Andorry. Víc branek proti outsiderovi při vítězství 2:0 nedal možná i proto, že naskočil nezvykle až do druhého poločasu.

Trenér Fernando Santos po zápase přiznal, že měl těžkou hlavu při rozhodování, že útočníka Realu Madrid nechá zpočátku sedět na lavičce. Podle kouče nehrála roli pouze hrozba disciplinárního trestu pro úterní klíčový zápas se Švýcarskem, o který by Ronaldo přišel, kdyby v Andoře dostal další žlutou kartu.

"Přemýšlel jsem nad tím s těžkou hlavou. Dva dny před zápasem Ronaldo netrénoval na sto procent a byly tam další okolnosti, které mě vedly k tomuhle rozhodnutí. Nešlo jen o to, že mohl dostat žlutou kartu, protože je to zkušený hráč. Tyhle zápasy jsou komplikované a snažil jsem se to vyřešit co nejlépe," řekl Santos. "Jestli to bylo správně? Vyhráli jsme a to se počítá. Musel jsem tam v poločase Ronalda poslat a nakonec jsme zvítězili, jak jsme chtěli," dodal kouč.

Jeho svěřenci se proti poslednímu týmu skupiny B nemohli prosadit, až střídající Ronaldo v 63. minutě trefou zblízka ukončil jejich trápení v koncovce. Ve 144. utkání za reprezentaci dal 79. gól, ale teprve podruhé skóroval v roli náhradníka. Patnáctým zásahem v bojích o světový šampionát vyrovnal historický rekord, který ve čtvrtek stanovil Polák Robert Lewandowski.

Více gólů než Ronaldo za reprezentaci dali jen Íránec Alí Daeí (109), Puskás (84) a Japonec Kunišige Kamamoto (80). Na toho se může slavný Portugalec dotáhnout v úterý ve Švýcarsku, kde potřebují hosté vyhrát, jinak postoupí přímo na MS jejich soupeř a Santosův výběr bude muset hrát baráž.